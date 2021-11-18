İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman? İşte 2021-İSG/2 tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu yıl iki kez organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınavlar bu yıl, Mayıs ve Aralık aylarında yapılacak. İşte, 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği sınav takvimi..