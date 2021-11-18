İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman? İşte 2021-İSG/2 tarihi
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) için geri sayım başladı. Yılda iki kez düzenlenen ve bu yılın son etabı için başvuru süreci tamamlanan İSG sınavına artık kısa bir süre kaldı. Peki, İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu yıl iki kez organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınavlar bu yıl, Mayıs ve Aralık aylarında yapılacak. İşte, 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği sınav takvimi..
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) 12 Aralık 2021'de organize edilecek.
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Bu sınavın başvuruları 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında alındı.Sonuçları ise 6 Ocak 2022'de adayların erişimine açılacak.