İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı ne zaman? 2021 ÖSYM takvimi
2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı (İSG) sınav tarihi ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. Peki, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 İSG sınav tarihi…
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İSG sınavı, bu yıl 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları ise 22 Kasım tarihinde alınmaya başlanacak ve 1 Kasım tarihinde sona erecek. Sınavın sonuçları ise 6 Ocak tarihinde açıklanacak.
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13 EKİM 2021 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 12 ARALIK 2021 tarihinde yapılacak sınava giremeyecekler.
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Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.