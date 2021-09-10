İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı ne zaman? 2021 ÖSYM takvimi

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.