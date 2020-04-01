İş dünyasında destek yağdı! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na katılanlar...

*Ziraat Finans Grubu: Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz.