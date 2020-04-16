İş başa düştü: Düşes bulaşıkta

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI Üç haftadır Los Angeles'taki evinde karantinada bulunan Watts içinde bulunduğu zor durumu da çektiği video aracılığıyla sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çığlık atarken çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşan Watts'a takipçilerinden yorum yağdı. Bazıları onun yine de şanslı olduğunu belirterek "Kendini New York'ta yaşayan ve gerçekten zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini" belirtti. Bazı takipçileri de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.