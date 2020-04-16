İş başa düştü: Düşes bulaşıkta

Koronavirüs karantinası birçok kişinin hayatını değiştirdi. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan ünlüler hatta "düşes" unvanı taşıyanlar da buna dahi!
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1986 ile 1996 arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew ile evli olan ve boşanmasına rağmen York Düşesi unvanını koruyan Sarah Ferguson'ın hayatı da koronavirüs karantinası sırasında değişti.
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Basının Fergie diye isimlendirdiği Ferguson, evinde bulaşık yıkayıp yerleri sildi. O anları da asistanı Antonia Marshall görüntüleyip sosyal medya sayfasında paylaştı.
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Fergie'nin üzerinde günlük ve özensiz kıyafetler olduğu, saçlarını da kendi haline bıraktığı dikkatlerden kaçmadı. Düşes, bir yandan büyük bir dikkatle işlerini yaparken arada da asistanına poz verdi.
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Prens Andrew ile evliliğinden iki kızı bulunan Ferguson, boşanmış olmasına rağmen Kraliçe'nin izniyle unvanını hala taşıyor.
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KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR
Her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler evlerinde nasıl vakit geçiriyor dersiniz? Elbette bazıları film izleyip spor yaparak bahçelerinde kitap okuyarak günlerini geçiriyor. Ama bazıları da büyük olasılıkla yardımcıları da artık onlarla birlikte olmadığından yemek yapıyor, ütü yapıyor, evde yerleri siliyor. İşte ünlülerin milyon dolarlık evlerinden karantina halleri.
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SONUNDA BİTTİ
Gösteri dünyasının ünlüleri coronavirüs salgını sırasında sosyal izolasyon için evlerine kapandı. Kimi hiç bilmediği ev işlerini öğrendi, kimi vakitsizlikten tamamlayamadığı işlerini bitirdi. Bunlardan biri de bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova.
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RENKLER ARKADAŞIMDAN MODEL BENDEN
Ünlü Çek model, arkadaşı için ördüğü hırkayı bitirdiğini sosyal medya sayfasından duyurdu. Porizkova, en iyi arkadaşı Jacquie Mahan için ördüğü hırkayı iki yıl sonra nihayet bitirdiğini belirtti. Porizkova hırkanın renklerini arkadaşının modelini ise kendisinin seçtiğini de yazdı.
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BÜTÜN AKSİLİKLER ARDI ARDINA
51 yaşındaki iki çocuk annesi Naomi Watts da bunlardan biri. Sosyal izolasyon gereği evdeki bütün yardımcılarına izin vermek zorunda kalan Naomi Watts aynı gün içinde bir dizi talihsizliğe uğrayınca bunu yansıtmaktan da geri durmadı.
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HEPSİ AYNI ANDA BOZULDU
Evindeki bütün işlerini kendisi yapan Watts, bundan da pek şikayetçi görünmüyordu. Fakat aynı gün içinde hem elektrik süpürgesi, hem bulaşık makinesi hem de ev ofisinde kullandığı yazıcı bozulunca dayanamadı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Üç haftadır Los Angeles'taki evinde karantinada bulunan Watts içinde bulunduğu zor durumu da çektiği video aracılığıyla sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çığlık atarken çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşan Watts'a takipçilerinden yorum yağdı. Bazıları onun yine de şanslı olduğunu belirterek "Kendini New York'ta yaşayan ve gerçekten zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini" belirtti. Bazı takipçileri de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.
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Naomi Watts aynı gün içinde bir dizi talihsizliğe uğrayınca bunu yansıtmaktan da geri durmadı.
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HER SABAH AYNI
Oyuncu Juliane Moore, her sabah pijaması üzerinde temizlik yaptığını anlattı bir paylaşımında.
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YAŞ 86 OLSA DA
86 yaşındaki Joan Collins, yardımcısına izin verdiği için ev işlerini kendisi yapıyor.
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FIRSAT BU FIRSAT
Karantinayı ailesiyle birlikte Miami'deki yazlık evinde geçiren Rod Stewart bazen sahile gitse de bu günleri garajını temizlemek için değerlendirdi.
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ÜTÜ ZAMANI
Ünlü İngiliz sunucu Amanda Holden, günlerini evinde çeşitli ev işleri yaparak geçiriyor. Sık sık da onlarda çekilen fotoğraf ve videoları paylaşıyor.
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SOĞAN DOĞRUYORUM
Holden mutfakta yemek yaparken kızı onun görüntüsünü böyle kaydetti.
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KORUMA GÖZLÜĞÜ
Holden'ın soğan doğrarken gözleri yaşarmasın diye gözlük kullanması da dikkat çekti.
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HER GÜN AYNI YERDE AYNI POZ
Sofia Vergara bir dönem evinin mutfağında çekilen pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Karantina günlerinde ise hep aynı yerde verdiği bu pozu takipçileriyle paylaşıyor.
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KYLIE JENNER RAHAT
Kylie Jenner ise genellikle evinin çeşitli köşelerindeki rahat koltuklarda çekilen pozlarını paylaşıyor.
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AÇIK HAVA KEYFİ
Ablası Kendall ise evinin bahçesinde yakın arkadaşlarıyla birlikte keyif yapıyor.
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EVDEN ÇALIŞIYORUM
Model Cindy Crawford bu pozu verip evden çalıştığını belirtti.
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ŞÖMİNE KEYFİ
Hailey Baldwin, kocası Justin Bieber'a şömine başında poz verdi.
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BU DA EŞİNİN OBJEKTİFİNDEN
Justin Bieber birazdan bu rahat koltuktan kalkıp salondaki sandalyelerin üzerinde gezecek.
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MUTFAK SANATI
Halle Berry de karantina günlerinde kimi zaman takipçilerine yemek tarifleri veriyor.
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SELENA YEMEK PİŞİRİYOR
Mutfakta yemek pişiren ünlülerden biri de Selena Gomez.
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YERLERİ SİLELİM
Romano Singer, mutfakta yerleri silerken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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UZUN TEMİZLİK
Singer'ın yerleri sildiği bu videosuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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KARANTİNA EKİBİ
Demi Moore üç kızı ve bir arkadaşıyla birlikte Idaho'daki evinde karantinada.
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SAĞLIKLI BESLENME
Natalie Portman, sosyal medya sayfasından bağışıklık sistemini destekleyen sağlıklı yemek tarifleri veriyor.
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Kalabalık aile, coronavirüs karantinası sırasında morali yüksek tutmak için çeşitli eğlenceli faaliyetler yapıyor. Bunlardan biri de yeşil beyaz çizgili pijamalar giyip objektife poz vermek oldu. İşte o sırada çekilen pozları da çiftin 26 yaşındaki ortanca kızı Tallulah; Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu poza da çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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13 yıllık evliliklerini bitirmelerinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Artık evli olmasalar da iki iyi arkadaş olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ünlü çift bunun son örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.
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1987'de başlayan evliliklerini 2000 yılında bitirdikten sonra kendi yollarına devam eden Bruce Willis ile Demi Moore karantina günlerinde buluştu. Çiftin kızı Tallulah Willis de bu buluşmaya dair pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli olan Bruce Willis eski eşi ve çocuklarını karantina günlerini hep birlikte geçirdikleri Demi Moore'un evinde ziyaret etti.