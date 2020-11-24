Irmak Ünal koronavirüsü yendi ama... 'Akciğerim eski haline dönmedi'

Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim. İnsanlar bu telefon olayını ciddiye almıyorlar ama o gün o masada bulunan herkes pozitif çıktı” dedi.