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Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 12:03 | 

Irmak Ünal 'Koronavirüs telefondan bulaştı'

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan ve o süreci zor atlattığını söyleyen Irmak Ünal, takipçilerine uyarılarda bulundu.

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1CEP TELEFONUNDAN BULAŞTI
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CEP TELEFONUNDAN BULAŞTI

Yurtdışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlattı.

2BEN AĞIR GEÇİRDİM
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BEN AĞIR GEÇİRDİM

Hastaneden taburcu olan oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” dedi.

3HERKES DİKKATLİ OLSUN
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HERKES DİKKATLİ OLSUN

Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, “Etrafta ‘Bir şey yok. Oldum bitti’ diyenleri dinlemeyin” dedi.

4KORONAVİRÜSE YAKALANAN IRMAK ÜNAL TECRÜBELERİNİ SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI
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KORONAVİRÜSE YAKALANAN IRMAK ÜNAL TECRÜBELERİNİ SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Irmak Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."

5BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM
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BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM

"Sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylamak istiyorum. Umarım şifa olur, yararlı olur..."

"Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."

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14 GÜN KURALINI HATIRLATTI

"Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim."

"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."

7BU TARZ BİR HATAYA KURBAN GİTTİM
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BU TARZ BİR HATAYA KURBAN GİTTİM

"Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."

"Ben paranoyakça yaşamasam da kendimce kurallarım var. İki evladım var... Annem ve üvey babam kronik hastalığı yeni atlattı. Çok dikkat eden biriyim. Yurtdışından gelenler kendilerini karantinaya almalı."

8KAPALI ORTAMDA MASKENİZİ ÇIKARMAYIN
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KAPALI ORTAMDA MASKENİZİ ÇIKARMAYIN

"Kapalı ortamlarda maske ile oturmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben çok güvendiğim bir ortamda yakalandım bu hastalığa. Arkadaş buluşmalarınızda da maskenizi takın."

"Herkes çok farklı geçiriyor bu hastalığı. Hiç semptomu olmayanlar oluyor, çok ağır geçirenler oluyor."

9VÜCUDUM GÜÇSÜZ DÜŞTÜ
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VÜCUDUM GÜÇSÜZ DÜŞTÜ

"Aile büyüklerimiz çok daha ağır geçirebilir. Ben iki gün boyunca çok kötüydüm. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum vücudumun bağışıklık sistemini çok yukarıda tutmama rağmen ben de yakalandım. Vücudum çok güçsüz düştü."

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