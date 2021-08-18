Irmak Arıcı davranışlarıyla tepki çekmişti... 'Savunulacak bir tarafı yok'

Şarkıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Arıcı için şöyle dedi:



“Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu aşacağını düşünüyorum.”