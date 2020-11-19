Eski güzellik kraliçesinin rüyası gerçek oldu: İkiz doğurdu

TAŞIYICI ANNE YOLUYLA BİR KIZ BEBEK SAHİBİ OLMUŞLARDI Rosanna Davison, daha önce hamilelikle ilgili sorunlar yaşamış ve bir de düşük yapmıştı. Eski güzellik kraliçesi ve eşi Quirke, geçtiğimiz kasım ayında taşıyıcı anne yöntemiyle Sophia adını verdikleri bir kız bebek sahibi olmuştu.