Eski güzellik kraliçesinin rüyası gerçek oldu: İkiz doğurdu
İlk bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuşan eski güzellik kraliçesi şimdi ikiz erkek bebekler dünyaya getirdi.
Splash News, Instagram
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İKİZ BEBEKLER GELDİ
İrlandalı ünlü şarkıcı Chris de Burgh'ün üç çocuğundan biri olan 2003 İrlanda ve Dünya Güzeli kızı Rosanna Davison, ikiz erkek bebek dünyaya getirdi.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
36 yaşındaki Rosanna Davison, Hugo ve Oscar adını verdiği ikiz bebekleri ve eşi Wes Quirke ile birlikte doğumhanede çekilen fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı.
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'BEŞ KİŞİLİK BİR AİLE OLDUK'
Davison, bebeklerin ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Beş kişilik bir aile olduk. Bütün düşlerimiz gerçekleşti" diye yazdı.
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TAŞIYICI ANNE YOLUYLA BİR KIZ BEBEK SAHİBİ OLMUŞLARDI
Rosanna Davison, daha önce hamilelikle ilgili sorunlar yaşamış ve bir de düşük yapmıştı. Eski güzellik kraliçesi ve eşi Quirke, geçtiğimiz kasım ayında taşıyıcı anne yöntemiyle Sophia adını verdikleri bir kız bebek sahibi olmuştu.
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DOĞURGANLIK İLE İLGİLİ SORUNLAR YAŞADI
Davison, sosyal medya paylaşımında daha önce doktorların kendisine hamile kalsa bile bunu tamamlamasının mümkün olmadığını söylediklerini anlattı. Bu yüzden de ikiz bebeklerini "mucize" olarak tanımladı.
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SOSYAL EDYADAN DUYURDU
Rosanna Davison, koronavirüs karantinasının ilk ayında hamilelik haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
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HUZURLU HAMİLELİK
Davison, "O süreçte hayatımda hiç olmadığım kadar rahat hissediyordum" diye yazdı. Virüs nedeniyle dünyanın anksiyete ve üzüntü içinde olduğu bu dönemde huzurlu aile hayatının keyfini çıkardığını belirtti.
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ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ
Gerçek adı Christopher John Davison olan Chris de Burhg'ün kızı Rosanna Davison, şarkıcı, model ve yazar olarak tanınıyor. 2003 yılında önce İrlanda Güzeli sonra da Dünya Güzeli seçildi.
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BABASI ONUN ADINA ŞARKI YAPMIŞTI
Ünlü şarkıcı Chris de Burgh, 1986 yılında çıkadığı Into The Light adlı albümünde kızı için yaptığı For Rosanna (Rosanna İçin) adlı şarkıya da yer vermişti.
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2014 YILINDA EVLENDİLER
Rosanna Davison ve Wesley Quirke, bir flört döneminin ardından 2014 yılında evlendi.