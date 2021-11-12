Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor

“Biz Avrupa’da gençliğimizden beri ırkçılığa maruz kalıyoruz. Yabancı olduğumuz için birçok yere girişlerimiz yasaklandı. Çoğu yerde iş bulmakta olsun, daire kiralamakta olsun birçok sorun yaşadığımız bilinen bir gerçek. Camilerimiz yılda 400’den fazla saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız bu sorunları da gittiğim yerlerde anlatıyorum. Bize yapılan bu saldırılara karşı yön gösterici bir faaliyette bulunmak istiyorum. Bize karşı yapılan bu durumun çözümü kendimizi tanıtmak ve ifade etmektir.”