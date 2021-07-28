Kendini oyuncak bebeÄŸe benzetti

Herkes onu Ã¶nceleri, sinemanÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerinden biri olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. 16 yaÅŸÄ±nda model olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri ise artÄ±k kendi adÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. GenÃ§ model, ÅŸimdi de radikal bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle gÃ¼ndemde.
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1
YENÄ° SAÃ‡ MODELÄ°
DÃ¶rt yÄ±ldÄ±r modellik yapan Iris Law, geÃ§en hafta sona eren 74'Ã¼ncÃ¼ Cannes Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda kÄ±sacÄ±k kestirip aÃ§Ä±k sarÄ±ya boyattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti.
2
KIRMIZI HALIDA DÄ°KKAT Ã‡EKMÄ°ÅžTÄ°
DÃ¶rt yÄ±ldÄ±r modellik yapan Iris Law, geÃ§en hafta sona eren 74'Ã¼ncÃ¼ Cannes Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda kÄ±sacÄ±k kestirip aÃ§Ä±k sarÄ±ya boyattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti.
3
Ã–NCE SARIYA SONRA MAVÄ°YE BOYADI
Iris Law ÅŸimdi de kÄ±sacÄ±k saÃ§larÄ±nÄ± maviye boyatarak bir kez daha meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topladÄ±. Åžu sÄ±ralar bir grup kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte Yunanistan'Ä±n Kea adasÄ±nda tatil yapan Iris Law, orada geÃ§irdiÄŸi anlarÄ± da sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.
4
PRATÄ°K MODEL
Tatilde yeni ve pratik saÃ§ modelinin nimetlerinden faydalanan Iris Law, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ bir oyuncak bebeÄŸe benzetti.
5
KENDÄ°NÄ° OYUNCAK BEBEÄžE BENZETTÄ°
GenÃ§ model, gÃ¶z ve saÃ§ rengiyle gerÃ§ekten de benzediÄŸi bir oyuncak bebeÄŸin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â
6
GEÃ‡EN AYIN SONUNDA SAÃ‡LARI UZUNDU
Ã–zellikle gÃ¶zlerinin babasÄ± Jude Law'a olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken Iris Law, geÃ§tiÄŸimiz 25 Haziran'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir davette beline kadar uzanan saÃ§larÄ±yla katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Law, sonradan verdiÄŸi ani bir kararla saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirdi.
7
DÃ–RT YILDIR MODA DÃœNYASINDA
ArtÄ±k anne ve babasÄ± kadar ÅŸÃ¶hretli olan Iris Law, 2000 yÄ±lÄ±nda Jude Law ve Sadie Frost'un iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Tam adÄ± Iris Tallulah Elizabeth Law olan genÃ§ kÄ±z, bir sÃ¼redir moda dÃ¼nyasÄ±nda adÄ±nÄ± duyuruyor.
8
KAMERALARLA KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA TANIÅžTI
Ama aslÄ±nda Ã¼nlÃ¼ bir anne ve babanÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in kameralarla Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ±. HenÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndayken Jude Law ve Sadie Frost ile birlikte Ã¼nlÃ¼ bir dergi iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
9
ÃœNLÃœ FÄ°RMALARIN TANITIM YÃœZÃœ
2015 yÄ±lÄ±nda da modellik kariyerine baÅŸladÄ± Iris Law. BirÃ§ok markanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti, reklam kampanyalarÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±. GenÃ§ yaÅŸta da Ã¶zellikle yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¼zelliÄŸi nedeniyle kozmetik firmalarÄ±nÄ±n vazgeÃ§mediÄŸi tanÄ±tÄ±m yÃ¼zlerinden biri oldu.
10
BEÅž TANE KARDEÅžÄ° VAR
Iris Law'un, anne ve babasÄ± bir 24 yaÅŸÄ±nda Raff adÄ±nda bir aÄŸabeyi ve 18 yaÅŸÄ±nda Raff adÄ±nda bir kardeÅŸi var. Jude Law'un Catherine Harding ile iliÅŸkisinden 6 yaÅŸÄ±nda Ada ve Samantha Burke ile iliÅŸkisinden 11 yaÅŸÄ±nda Sophia adÄ±nda iki tane de Ã¼vey kardeÅŸi bulunuyor. Annesinin eski eÅŸinden de 30 yaÅŸÄ±nda Finlay adÄ±nda bir aÄŸabeyi var.
11
Ã‡ALKANTILI Ä°LÄ°ÅžKÄ°
Iris Law'un anne ve babasÄ± Jude Law ve Sadie Frost, 1997 ile 2003 arasÄ±nda Ã§ok evlilik yaÅŸadÄ±. Frost ve Law, 1992 yÄ±lÄ±nda Shopping adlÄ± yapÄ±mÄ±n setinde tarÄ±ÅŸtÄ±lar. Frost, Law'u gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez aÅŸÄ±k oldu. Hatta o dÃ¶nemi anlatÄ±rken bir rÃ¶portajÄ±nda "Jude Law'un kaderi olduÄŸunu ve hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± onunla geÃ§ireceÄŸini hissettiÄŸini" anlatmÄ±ÅŸtÄ±.
12
AÅžK UÄžRUNA EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°
O sÄ±rada Sadie Frost, dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik gruplarÄ±ndan Spandau Ballet'in Ã¼yelerinden Gary Kemp ile evliydi. 25 yaÅŸÄ±ndaki Frost ile Kemp'ten ayrÄ±lÄ±p o dÃ¶nemde 19 yaÅŸÄ±nda olan Jude Law ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Ä°lk Ã§ocuklarÄ± Raff'Ä±n dÃ¼nyaya gelmesinden sonra Ã§iftin "cenneti" usul usul daÄŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±. DoÄŸum sonrasÄ± depresyona yakalanan Sadie Frost'un durumu, Jude Law'un iÅŸi gereÄŸi evden uzak kalmasÄ± nedeniyle giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸti.Â
13
YALIN AYAK DÃœÄžÃœN
Sonra zor da olsa iliÅŸkilerini toparlayan Sadie Frost ve Jude Law, 1997 yÄ±lÄ±nda ilginÃ§ bir ÅŸekilde evlendiler. O gÃ¼n Londra'nÄ±n Little Venice adlÄ± bÃ¶lgesinde ayaÄŸÄ±nda ayakkabÄ±larÄ±, yÃ¼zÃ¼nde makyajÄ± bile olmayan bir gelin olarak bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi Sadie Frost.
14
2003'TE BOÅžANDILAR
Fakat Frost ile Law'un iliÅŸkileri bir tÃ¼rlÃ¼ durgun denizler gibi olamadÄ±. Hep Ã§alkantÄ±lÄ± bir birliktelik yaÅŸadÄ±lar. Sonunda da 2003 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±lar. Frost, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya gelmesinden sonra Law'un kendisine kÃ¶tÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ift, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± Rudy'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra ayrÄ± yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Sadie Frost'un, Gary Kemp ile evliliÄŸinden de bir oÄŸlu bulunuyor.Â