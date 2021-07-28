Kendini oyuncak bebeÄŸe benzetti

BEÅž TANE KARDEÅžÄ° VAR Iris Law'un, anne ve babasÄ± bir 24 yaÅŸÄ±nda Raff adÄ±nda bir aÄŸabeyi ve 18 yaÅŸÄ±nda Raff adÄ±nda bir kardeÅŸi var. Jude Law'un Catherine Harding ile iliÅŸkisinden 6 yaÅŸÄ±nda Ada ve Samantha Burke ile iliÅŸkisinden 11 yaÅŸÄ±nda Sophia adÄ±nda iki tane de Ã¼vey kardeÅŸi bulunuyor. Annesinin eski eÅŸinden de 30 yaÅŸÄ±nda Finlay adÄ±nda bir aÄŸabeyi var.