Şıklık konusunda ünlü annesiyle yarışıyor

HEPSİ MARKA Bazı kullanıcılar da Irina Shayk'ın maddi durumu ile ilgili yorumlar yaptı. Bu görüşü savunanlar "Bu kıyafetler çok pahalı. Hele böyle bir dönemde kıyafete bu kadar fazla para harcamalalı. Ya işleri ters giderse o zaman ne olur?" diye düşündüklerini ifade etti. Fakat pek çok sosyal medya kullanıcısı da Irina Shayk'a bu giysilerin ünlü firmalar tarafından reklam amacıyla yani ücretsiz olarak verildiğini belirtti.