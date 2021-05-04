Şıklık konusunda ünlü annesiyle yarışıyor

Ünlü modelin 4 yaşındaki kızı şıklıkta annesiyle yarışıyor.
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OKUL KIYAFETLERİ DE İDDİALI
Ünlü modelin, yakışıklı oyuncuyla birlikteliğinden dünyaya gelen 4 yaşındaki kızı şıklık konusunda da çok iddialı. Henüz çok küçük olmasına rağmen, her gün okula giderken giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor.
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OKULDAN BABASI ALDI
Rus model Irina Shayk ile Amerikalı oyuncu Bradley Cooper'ın 4 yaşındaki kızı Lea de Seine Shayk Cooper, babasıyla birlikte okula giderken objektiflere takıldı. Küçük kızın, annesi Irina Shayk gibi giyim konusunda zevk sahibi olduğu da bir kez daha gözler önüne serildi.
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AYAKKABILAR DA ELBİSEYLE UYUMLU
Leopar desenli bir elbise giyen küçük kızın görüntüsünü de yine leopar desenli ayakkabılarla tamamladığı görüldü. Küçük Lea, koronavirüs önlemi olarak da pembe bir maske taktı.
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ANNESİ DE AYNI DESENİ SEVİYOR
Leopar, minik Lea'ınn annesi Irina Shayk'ın da sık sık tercih ettiği bir desen. Kimi zaman günlük yaşamda kimi zaman da katıldığı davetlerde aynı deseni taşıyan kıyafetler giyiyor Shayk.
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PODYUMU ARATMIYOR
35 yaşındaki model Irina Shayk, günlük hayatında da podyumdaki şıklığını aratmıyor. Sık sık kızını okula götürürken ya da onu okuldan alırken görüntülenen Shayk, her seferinde farklı bir şıklık sergiliyor.
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SOKAK KIYAFETLERİ OLAY OLUYOR
Shayk'ın taviz vermediği bu şıklığı, sık sık sosyal medyada da konu oluyor. Geçen kış aylarında sergilediği görünüm, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorumlandı. Birçok kullanıcı Irina Shayk'ın giysilerini hatta sadece üzerine giydiği manto ve montları koymak için bile ayrı bir eve ihtiyaç duyacağını savundu. Bu esprili yaklaşıma sahip olanlar "Ya da Irina Shayk, dev bir evde yaşıyor ki bütün giysilerini sığdırabiliyor" diye görüş belirtti.
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HEPSİ MARKA
Bazı kullanıcılar da Irina Shayk'ın maddi durumu ile ilgili yorumlar yaptı. Bu görüşü savunanlar "Bu kıyafetler çok pahalı. Hele böyle bir dönemde kıyafete bu kadar fazla para harcamalalı. Ya işleri ters giderse o zaman ne olur?" diye düşündüklerini ifade etti. Fakat pek çok sosyal medya kullanıcısı da Irina Shayk'a bu giysilerin ünlü firmalar tarafından reklam amacıyla yani ücretsiz olarak verildiğini belirtti.
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NİŞANLANIP AYRILDI
Irina Shayk ile aktör Bradley Cooper, iki yılı aşkın bir süre birlikte oldular. Nişanlanan çift, herkes onlardan bir evlilik haberi beklerken yollarını ayırdıklarını açıkladı. Buna rağmen eski çift minik kızlarının hatırına sık sık bir araya geliyor. Bradley Cooper zaman zaman kızı Lea'yı okuldan alırken ya da sokaklarda gezinti yaparken görüntüleniyor.
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ANNELİK HAKKINDA İLGİNÇ SÖZLER
Irina Shayk, kızı dünyaya geldikten sonra verdiği bir röportajında anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini anlatmıştı. "Çocuk sahibi olduktan sonra onun için gerçekten kendiniz oluyorsunuz. Aksi halde bir yalanın içinde yaşıyorsunuz" diye konuşmuştu ünlü model.
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NEDEN DEĞİŞEYİM Kİ?
Irina Shayk, harika bir anne olmanın tek yolunun kendini çocuğuna adamak değil, kendi sevdiğiniz şeyleri yapmak için de vakit bulmak olduğunu anlatmıştı. Shayk "Neden sırf anne olduğunuz için değişmek korunda olasınız ki? Annelik sadece hayatınıza eklenen yeni bir bölüm" diye konuşmuştu.
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BİR KADIN HER ŞEYLE BAŞA ÇIKABİLİR
Irina Shayk, annelik anlayışını şekillendirenin de ülkesi Rusya'da yaşananlar olduğunu ifade etmişti: "Rusya'da kadınlar her şeyin üstesinden gelenlerdir. Bir kadın çocuk yetiştirebilir, işte çalışabilir ve eve döndüğünde yemek pişirip temizlik yapabilir. Bütün ağır işleri yapabilir" diye anlatmıştı Irina Shayk.
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ETRAFIMIZDA ERKEK YOKTU
Babasını çok erken yaşta kaybeden Irina Shayk "Etrafımızda erkekler yoktu. Hayatta her şeyle başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Nasıl patates ya da salatalık yetiştirileceğiyle ilgili her şeyi biliyorum. Çünkü Rusya'da kışın hayatta kalmanın bir yolu" diye anlatmıştı kendisini şekillendiren yetişme dönemlerini.
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RONALDO İLE AŞK
Irina Shayk, ilk medyatik ilişkisini futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşamıştı. Bu uzun ilişkinin ardından herkes onların evlenmesini beklerken ayrıldılar. Bunda Ronaldo'nun annesinin etkisi olduğu iddia edildi. Bir başka iddia da Cristiano Ronaldo'nun Shayk'ı aldattığı idi. Fakat çift bütün bu iddiaları yanıtsız bıraktı.
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COOPER İLE NİŞANLANIP AYRILDI
Irina Shayk, Bradley Cooper ile de iki yılı aşkın süre ilişki yaşadı. Çift nişanlanıp ayrıldı.
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AŞK SÖYLENTİLERİ HAVADA KALDI
Shayk, birkaç ay önce Heidi Klum'un eski sevgilisi olan Vito Schnabel ile görüntülenmişti. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılsa da bu konu kısa sürede kapandı.
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İLK KEZ BABA OLDU
Shayk'ın eski nişanlısı Bradley Cooper ise baba olma mutluluğunu kızı Lea ile yaşadı. Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak tanımlanan Bradley Cooper, top model Irina Shayk ile tanışınca fikrini değiştirdi. Çift nişanlandı ve bir de bebek sahibi oldu. Herkes onların evleneceğini düşünürken, ikili yollarını ayırdı.
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BAZEN ANNESİNDE BAZEN BABASINDA KALIYOR
Fakat kızları Lea için zaman zaman bir araya geliyorlar. Minik Lea, bazen annesi ve anneannesiyle, bazen de babası ve babannesiyle birlikte kalıyor. Bradley Cooper, özel hayatına henüz kimseyi almadı.
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'BABA OLMAK ÇOK DEĞİŞTİRDİ'
İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti. Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.
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'ONA BAKINCA BABAMI GÖRÜYORUM' DEMİŞTİ
Bradley Cooper, Oprah Winfrey'e konuk olduğunda da "Kızımız harika. Ona baktığımda sık sık kaybettiğim babamı görüyorum" demişti. Bradley Cooper, babasını 2011 yılında kaybetti. Cooper, Lea kendisine "baba" diye seslendikçe, kendi babasının ruhunun kızıyla birlikte yaşadığına inandığını da eklemişti.
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ANNESİNİN OĞLU
Bradley Cooper, aynı zamanda Hollywood'un en annesine düşkün oyuncularından biri olarak da biliniyor, tıpkı meslektaşı Leonardo Di Caprio gibi. Kimi zaman annesi Gloria Campano ile önemli törenlere katılıyor. Kimi zaman da hayatındaki kadın ile birlikte annesini de kırmızı halıya çıkarıyor.