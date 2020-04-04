İrem Sak'tan estetik itirafı

İbrahim Selim’in ‘Bu Gece’ adlı YouTube programına konuk olan İrem Sak, yüzüne yaptırdığı dolguların karantina döneminde eridiğini söyledi.
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İrem Sak, İbrahim Selim’in korona günlerinde eve taşıdığı ‘Bu Gece’ adlı YouTube programına konuk oldu. Online bağlantı ile gerçekleşen sohbette 34 yaşındaki İrem Sak yüzüne dolgu yaptırdığını ama 6 ayda bir yenilenmesi gereken dolgularının karantina döneminde eridiğini ve çok üzüldüğünü söyledi.
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3 kez burun ameliyatı
Estetiğe karşı olmadığını belirten oyuncu “Kaşlarımı alıyorum, burun ameliyatı geçirdim, hem de tam 3 kere. İlkinde doktorum sakın birkaç ay elleme demişken 15’inci günde abimle çarpıştık. Kafalar birbirine girince toparlamak için 2 kere daha ameliyat oldum. Burnumdaki sıkıntı sesimi etkiliyordu. Dişime de çok tel taktırdım” dedi.
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‘Eski aşklarım mefta oldu’
İrem Sak, “Sarhoşken mesaj atacağım kimse yok. Eski sevgililerimin hepsi mefta oldu benim için. Giden gitmiştir biten bitmiştir.” dedi.