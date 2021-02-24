İrem Sak: Boşa yaşıyoruz!

Gonca sayesinde mutluyum Gülben Ergen, önceki gün Gonca Vuslateri ile birlikte Cihangir’de bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, muhabirlerin konuyla ilgili sorusu üzerine “Gonca sayesinde mutluyum. Ben hiç hayvan satın almak istemiyordum. O da bu konuda bana çok destek oldu, sahiplenmemi istedi” dedi. “Barınaktan mı sahiplendiniz?” sorusuna ise Vuslateri yanıt verdi: “Dün gece Edirne’den geldi Gülben. Sahiplenmek istiyordu. İnşallah çocuklar da çok sever, mutlu olurlar.”