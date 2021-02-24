İrem Sak: Boşa yaşıyoruz!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
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İrem Sak önceki gün Akaretler’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu “Bu pandemi yüzünden boş yaşıyoruz. Artık çok sıkıldım, her şeyi özledim. Umarım en yakın zamanda bu virüsten kurtuluruz” dedi.
2
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Fanlarım ele verdi
Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Survivor’da tanışıp Türkiye’ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile ilişkisi hakkında konuşan Yağcı, “Nisa evleneceğim insan ama bunun için 2 yıl beklememiz gerekiyor” dedi. Oyuncu, yıllar önce eski sevgilisi için yaptırdığı dövmesini Bölükbaşı’nın, fanları yüzünden fark ettiğini söyledi: “Nisa o dövmeyi fanlar sayesinde fark etti. O da haklı olarak silmemi istiyor. Dövmecim yurtdışında, gelince sildireceğim.”
3
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Tribünden destekledi
Eda Ece’den milli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’e tam destek. Ünlü oyuncu önceki gün Milli Erkek Basketbol Takımı’nın eleme grubunda Hırvatistan ile olan maçını tribünde izledi.
Bir an olsun yerinde oturmayan Ece, Tuncer için tezahüratlar yaptı. 2022 EuroBasket biletini alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan’ı 84-78 mağlup etti.
4
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Anne oğul alışverişte
Aslı Tandoğan, önceki gün oğlu Atlas ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Güneşli havayı fırsat bilip oğluyla birlikte alışverişe çıktıklarını belirten ünlü oyuncu, “Anne oğul biraz vakit geçirelim istedik. Havalarda artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım, temiz havanın tadını çıkaralım ve biraz da eksiklerimizi tamamlamak adına alışveriş yapalım istedik” dedi.
5
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Motosiklet pozu
Evlilik kararı alan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aşklarını sosyal medyada da gözler önüne seren çiftten Atiksoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle bir karesini yayınladı. Motosiklet üstünde Oktay ile çektiği selfie’yi paylaşan oyuncu, fotoğrafa bir de kalp emoji’si koydu.
6
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Saçımızı yaptırdık
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil’le çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Ünlü şovmen fotoğrafa “Baba kız saçımızı yaptırdık” notunu düştü.
7
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Gonca sayesinde mutluyum
Gülben Ergen, önceki gün Gonca Vuslateri ile birlikte Cihangir’de bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, muhabirlerin konuyla ilgili sorusu üzerine “Gonca sayesinde mutluyum. Ben hiç hayvan satın almak istemiyordum. O da bu konuda bana çok destek oldu, sahiplenmemi istedi” dedi. “Barınaktan mı sahiplendiniz?” sorusuna ise Vuslateri yanıt verdi: “Dün gece Edirne’den geldi Gülben. Sahiplenmek istiyordu. İnşallah çocuklar da çok sever, mutlu olurlar.”
8
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EVİMİZE HOŞ GELDİN
Gülben Ergen sahiplendiği köpeğin fotoğrafını Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Evimize hoş geldin. Aylardır eş, dost, tanıdık, kim varsa araştırdım, bekledim. Müthiş örnekler ve tekliflere rağmen hayatımda hiç para karşılığında can almadım. Üşümüş, biraz da yaralı ve hasarlı bir yürek geldi yuvamıza bugün. Teşekkürler Gonca, vesile olduğun için...