İrem Kanan kimdir, mesleği ne? Acun Ilıcalı’nın arkadaşı İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan hakkında bilgiler

İrem Kanan 1974 yılında dünyaya geldi, aslen Tekirdağlıdır. İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.
MasterChef ve Survivor gibi yapımların önemli isimlerinden birisi olan İrem Kanan, aynı zamanda Acun Medya'nın reklam işbirliği bölümünde de yetkili isimdir.
Genellikle kamera önünde yer almayı pek fazla tercih etmeyen İrem Kanan, Survivor karşılaşmalarında zaman zaman yer alıyor. Kanan, Acun Ilıcalı ile birlikte yer aldığı voleybol, çift kale maç ve ayak tenisi oyunlarında dikkat çekiyor.
İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com’un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden bu yana tanışıyor.
İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Sinem Öztufan, Kenan İmirzalıoğlu’nun da rol aldığı Alacakaranlık dizisinde rol almış ve İmirzalıoğlu’nun sevgilisi rolünü üstlenmişti.
İrem Kanan’ın eşi Sinem Öztufan, 2008 yılının sonlarına doğru anne olmuştur.