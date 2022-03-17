İrem Kanan kimdir, mesleği ne? Acun Ilıcalı’nın arkadaşı İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan hakkında bilgiler

MasterChef ve Survivor gibi yapımların önemli isimlerinden birisi olan İrem Kanan, aynı zamanda Acun Medya'nın reklam işbirliği bölümünde de yetkili isimdir.



Genellikle kamera önünde yer almayı pek fazla tercih etmeyen İrem Kanan, Survivor karşılaşmalarında zaman zaman yer alıyor. Kanan, Acun Ilıcalı ile birlikte yer aldığı voleybol, çift kale maç ve ayak tenisi oyunlarında dikkat çekiyor.



İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com’un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden bu yana tanışıyor.