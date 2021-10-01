İrem Helvacıoğlu ile Fırat Çelik aşk yaşıyor

Harika iş çıkardık Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı “Aşk 101” final sezonu ile seyircisiyle buluştu. Dizinin oyuncuları önceki akşam hayranlarıyla dijital etkinlikte bir araya geldi. Oyuncular, “Harika iki sezon oldu. Çok güzel insanlarla tanıştık. Gurur duyuyoruz çünkü harika iş çıkardık. Herkes birbirine sevgiyle yardımcı oldu. Duygusal bir gece yaşıyoruz. Bir yandan da birlikte olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. (Sayit DURMAZ)