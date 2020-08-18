İrem Derici'nin göndermesine Lider Şahin'den sert karşılık

Şahin, İrem Derici için "İrem her şeyden önce çok iyi bir arkadaş. Ben yaşadığım ilişkileri zaten öncelikle arkadaşlık üzerine kuruyorum. Önce iyi arkadaş olmalı, birbirimizi iyi dinlemeli, birbirimize emek vermeliyiz. İrem de böyle bir kadın. Onunla çok güzel bir birlikteliğimiz oldu. 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi." diye konuştu.