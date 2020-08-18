İrem Derici'nin göndermesine Lider Şahin'den sert karşılık
Lider Şahin 2016 yılında şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşamaya başladı. Başlarda yolunda gibi görünen ilişkiden çok geçmeden ayrılık haberi geldi. Şahin uzun süren yalnızlığını geçtiğimiz yıl model Didem Soydan ile bitirdi. Ancak bu ilişki de mutlu sona ulaşmadı...
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Lider Şahin, bugünkü Kelebek'te Tülay Demir'in sorularını yanıtladı. Şahin, eski ilişkileri hakkında samimi açıklamalar yaptı.
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Şahin, İrem Derici için "İrem her şeyden önce çok iyi bir arkadaş. Ben yaşadığım ilişkileri zaten öncelikle arkadaşlık üzerine kuruyorum. Önce iyi arkadaş olmalı, birbirimizi iyi dinlemeli, birbirimize emek vermeliyiz. İrem de böyle bir kadın. Onunla çok güzel bir birlikteliğimiz oldu. 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi." diye konuştu.
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Lider Şahin'in sözlerine İrem Derici sosyal medya hesabından yanıt verdi. Derici Twitter sayfasına "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" notunu düştü.
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Lider Şahin'den eski sevgilisine karşılık gecikmedi. Şahin, Instagram sayfasında paylaştığı 1986 yılına ait gazete küpürü ile eski sevgilisine 'sen yokken de ünlüydüm' mesajı verdi.
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"Selami Şahin, 40. yaş gününü çalıştığı Boğaz Gazinosu'nda tüm müşteriler gittikten sonra kutladı. Gazino tarafından küçük bir pasta yapılmıştı. O kesildi. Dört tane şampanya patlatıldı. Böylece yaş günü kutlanmış oldu. Gecede bir ara sanatçı 20 aylık oğlu Lider'i kucağına aldı. Lider o sırada mikrofon biçimindeki bir çakmağı eline almış, şarkılar mırıldanıyordu..."