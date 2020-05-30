İrem Derici: Seni bile affettim, artık herkesi affederim...

Yazdıklarından sonra epilepsi nöbeti geçirdim ◊ Hayatın seni bir yere ittirdiği dönemde sen de aslında kendini bir yere ittiriyormuşsun...



- Ben kendimi bir yere ittirdiğimi asla ve asla fark edememişim. İki yıldır şunu diyorum; “Neden psikolojik rahatsızlıklara saygı duyulmaz”. Hatta “Kendi etti, kendi buldu” denilir... Programımın çekimleri sırasında hastaneye kaldırılınca siz yazdınız, “Bugüne kadar çalıştığım herkesten özür dilerim. Bunun gibi kaprisli bir kadın görmedim” diye. Adımı yazsaydınız keşke. Siz, kapris yaptığımı düşündüğünüz dönemde ben kuliste epilepsi nöbeti geçirip hastaneye kaldırılıyordum. Hiçbirinize anlatamıyordum. 31 yaşımda bu hastalık ortaya çıktı. Bunların hiçbirini sizlere anlatamazken ve paylaşamazken ne diyecektim... Ailemde meme kanseri çıkıyor. Harun Kolçak, vefat etti. Karadağ’daydım, cenazesine katılamadım. İlk uçak diğer gündü. Dönemedim ama orada yaşadıklarımı bir ben biliyorum. “Tektaş” şarkımın sözleri sakızdaki fal çıktı. 15 gün içerisinde oluyor tüm bunlar. İyi kötü bir program yapmaya başladım. Her gün ünlü olduğunu iddia ettiğiniz 6 kişiyi bana yolladınız. 4’ünü sokakta bile görmedim, Google’da bile yoklar. O an bir de ayrılık yaşıyorum. 45 kiloluk bir kadın 15 gün bunlarla savaşamazdı.