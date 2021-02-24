İrem Derici oyuncu Emre Aslan ile aşk mı yaşıyor? İtiraf geldi...
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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İrem Derici’ye 22 yaşındaki oyuncu Emre Aslan’la aşk yaşadığı iddiası soruldu. Şarkıcı, soruya Aslan’la beraber yanıt verebileceğini söyledi.
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İrem Derici’nin bir sosyal medya uygulamasında tanıştığı “Çok Güzel Hareketler 2” oyuncusu Emre Aslan’la ilişki yaşamaya başladığı, ayrıca single çıkarmaya hazırlanan genç oyuncunun çalışmalarına destek olduğu öne sürüldü.
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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Derici, kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan’la aşk yaşadığı haberlerini soran muhabirlere şöyle dedi: “Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim.”
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İrem Derici geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de arkadaşıyla görüntülenmiş, pandemi yasaklarına uymadıkları için gruba ceza kesilmişti. Derici’nin “Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor” dediği ekipte Emre Aslan da vardı.
Sayit DURMAZ
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Fanlarım ele verdi
Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Survivor’da tanışıp Türkiye’ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile ilişkisi hakkında konuşan Yağcı, “Nisa evleneceğim insan ama bunun için 2 yıl beklememiz gerekiyor” dedi.
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Oyuncu, yıllar önce eski sevgilisi için yaptırdığı dövmesini Bölükbaşı’nın, fanları yüzünden fark ettiğini söyledi: “Nisa o dövmeyi fanlar sayesinde fark etti. O da haklı olarak silmemi istiyor. Dövmecim yurtdışında, gelince sildireceğim.”
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Boşa yaşıyoruz!
İrem Sak önceki gün Akaretler’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu “Bu pandemi yüzünden boş yaşıyoruz. Artık çok sıkıldım, her şeyi özledim. Umarım en yakın zamanda bu virüsten kurtuluruz” dedi.
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Tribünden destekledi
Eda Ece’den milli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’e tam destek. Ünlü oyuncu önceki gün Milli Erkek Basketbol Takımı’nın eleme grubunda Hırvatistan ile olan maçını tribünde izledi.
Bir an olsun yerinde oturmayan Ece, Tuncer için tezahüratlar yaptı. 2022 EuroBasket biletini alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan’ı 84-78 mağlup etti.
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Sitem etti
oyunculuktan sonra şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Boluğur o paylaşımda “Kaliteli insanlara denk gelsin hayatınız. Nerede nasıl davranacağını bilen, karakteri sağlam olan ve sizi el üstünde tutan insanlar. Sadece iyi günde varlığını belli edip kötü günde yok olmayan, sözünün eri olan insanlar. En önemlisi varlığı hayatınızda belli olan insanlar” diye konuştu. Ünlü oyuncunun bu sitemli sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.
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Anne oğul alışverişte
Aslı Tandoğan, önceki gün oğlu Atlas ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Güneşli havayı fırsat bilip oğluyla birlikte alışverişe çıktıklarını belirten ünlü oyuncu, “Anne oğul biraz vakit geçirelim istedik. Havalarda artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım, temiz havanın tadını çıkaralım ve biraz da eksiklerimizi tamamlamak adına alışveriş yapalım istedik” dedi.
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Motosiklet pozu
Evlilik kararı alan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aşklarını sosyal medyada da gözler önüne seren çiftten Atiksoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle bir karesini yayınladı. Motosiklet üstünde Oktay ile çektiği selfie’yi paylaşan oyuncu, fotoğrafa bir de kalp emoji’si koydu.
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Sandokan antrenmanda
İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, “Sandokan” adlı yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, İtalyan’ın aynı adlı kült dizisinin yeniden çevriminde 19. yüzyılda yaşayan Sandokan adlı bir korsanı canlandıracak. Rolü için dövüş ve kılıç dersleri almaya başlayan Yaman, çekim hazırlıklarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede 1 milyona yakın beğeni aldı. 31 yaşındaki Yaman’ın 10 bölüm olarak tasarlanan “Sandokan” dizisinden bölüm başına 100 bin euro (yaklaşık 925 bin TL) alacağı iddia edildi.
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Saçımızı yaptırdık
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil’le çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Ünlü şovmen fotoğrafa “Baba kız saçımızı yaptırdık” notunu düştü.
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Ameliyat olacak
Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan ameliyat masasına yatacak. Uzun süredir rahatsız olan sanatçı bugün kalp ameliyatı olacak. Sosyal medyadan eşi için (A Rh +) kan çağrısında bulunan Elif Göklü Özcan, “Çocukluktan kalma bir kalp kapakçığı sorunu vardı. Şimdi iki kalp kapakçığı değişecek. Bu yüzden kan gerekliydi, trombosit olduğu için ameliyat öncesi hazırlandı. Şimdilik kan ihtiyacı kalmadı” dedi.
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Yürürken çenemiz açıldı
Dijital platformda yayınlanan “10 Bin Adım” adlı yapımda birlikte rol alan Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın, Episode dergisine konuştu. Projenin senaryosuna da imza atan Devin Özgür Çınar, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını anlattı: “Her gün 10 bin adım atmayı kafaya takmıştım 2019 yılının sonlarında. Engin de zaman zaman bana katıldı. Beraber yürürken bu fikir aklımıza geldi ve hoşumuza gitti.” Günaydın da “Beraber yürürken çenemiz açıldı. Her konuda konuşuyorduk. Sonra, acaba bu bir proje mi olsa dedik; Devin yazdı, güzel de oldu. Her şey çok çabuk gelişti” diye konuştu.
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Gonca sayesinde mutluyum
Gülben Ergen, önceki gün Gonca Vuslateri ile birlikte Cihangir’de bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, muhabirlerin konuyla ilgili sorusu üzerine “Gonca sayesinde mutluyum. Ben hiç hayvan satın almak istemiyordum. O da bu konuda bana çok destek oldu, sahiplenmemi istedi” dedi. “Barınaktan mı sahiplendiniz?” sorusuna ise Vuslateri yanıt verdi: “Dün gece Edirne’den geldi Gülben. Sahiplenmek istiyordu. İnşallah çocuklar da çok sever, mutlu olurlar.”
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EVİMİZE HOŞ GELDİN
Gülben Ergen sahiplendiği köpeğin fotoğrafını Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Evimize hoş geldin. Aylardır eş, dost, tanıdık, kim varsa araştırdım, bekledim. Müthiş örnekler ve tekliflere rağmen hayatımda hiç para karşılığında can almadım. Üşümüş, biraz da yaralı ve hasarlı bir yürek geldi yuvamıza bugün. Teşekkürler Gonca, vesile olduğun için...