İrem Derici oyuncu Emre Aslan ile aşk mı yaşıyor? İtiraf geldi...

Sitem etti oyunculuktan sonra şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Boluğur o paylaşımda “Kaliteli insanlara denk gelsin hayatınız. Nerede nasıl davranacağını bilen, karakteri sağlam olan ve sizi el üstünde tutan insanlar. Sadece iyi günde varlığını belli edip kötü günde yok olmayan, sözünün eri olan insanlar. En önemlisi varlığı hayatınızda belli olan insanlar” diye konuştu. Ünlü oyuncunun bu sitemli sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.