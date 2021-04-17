İrem Derici kimdir ve kaç yaşında? İşte İrem Derici'nin hayatı, şarkıları ve biyografisi ile ilgili bilgiler
İrem Derici'nin hayatı hakkında çıkan haberler ve şarkıları ile gündemde yer almaya devam ediyor. O Ses Türkiye adlı yarışma ile müzik dünyasına adım atan ve "Bensiz Yapamazsın" single ile kariyerinde çıkış yakalayan İrem Derici, çok sayıda ödüle layık görüldü. Güzel şarkıcı çok küçük yaşlarda org çalmaya başlayarak sanata olan ilgisini o yaşlarda belli etti. Derici, Monopop isimli grup ile Beyoğlu Kulüplerinde bir dönem şarkı söyledi. Peki, İrem Derici kimdir ve kaç yaşında? İşte, İrem Derici'nin hayatı, şarkıları ve biyografisi hakkında merak edilenler.
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İrem Derici'nin hayatı, katıldığı televizyon programları ile ekran başındakiler tarafından merak konusu oluyor. Bu hafta İbo Show'a katılan ünlü isim seslendirdiği şarkılar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Derici, Menajerimi Ara, Kalk Gidelim, Jet Sosyete gibi dizilerde yer aldı.
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İREM DERİCİ KİMDİR?
İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Jale Ediz, reklamcılık yapan babasının adı Hulusi Derici’dir. 4 yaşında org çalmaya başladı. İrem 5 yaşında iken anne- babası boşandı. İlkokula giderken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano bölümünde eğitime başladı lise bitene kadar devam etti. Işık Lisesinden mezun oldu.
16 yaşından beri Beyoğlu’nda kulüplerde ‘Monopop’ adlı gurubu ile şarkı söyledi.Reklamcılıktan kurtulup şarkı söylemek için çareyi ‘O Ses Türkiye’ye katılmakta gördü.
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2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.
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2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.
Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.
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13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.
2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekâr Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi.
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2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Ben Tek Siz Hepiniz" için klip çekildi. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı.