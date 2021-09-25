İrem Derici: Eski sevgililerime eziyet

Zirvede Edis’in yeni single’ı “Arıyorum” müzik listelerinde zirveye yerleşti. YouTube’da 5 günde 3 milyon kişi tarafından izlenen “Arıyorum”, ‘Trendler/Müzik’ listesinde 1 numara oldu. Spotify’ın pop kategorisinde en çok dinlenen şarkı olan single, bu platformda da 5 günde 3 milyon kişi tarafından dinlendi. “Arıyorum” ayrıca Apple Music’te ‘haftanın single’ı oldu, Top 100 ve Top 25: İstanbul listelerinde de birinci sıraya yerleşti.