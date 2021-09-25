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Magazin
Haber Giriş: 25 Eylül 2021 - 07:57 | 

İrem Derici: Eski sevgililerime eziyet

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1 Eski sevgililerime eziyet

Eski sevgililerime eziyet

İrem Derici, 28 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranları ile buluşacak. İrem Derici, Etiler’deki bir alışveriş merkezindeki reklam panosuna konserin afişini astırdı. Ünlü şarkıcı, eski sevgililerine gönderme yaparak afişin fotoğrafını “Civarlarda oturan ex’lerime eziyet ektedir” notuyla paylaştı.

2En güzel hediyem eşim

En güzel hediyem eşim

Oyuncu Murat Parasayar, 55’inci yaşını önceki akşam Şişhane’deki Pera Adalı Meyhane’de kutladı. Doğum günü pastasını kesen ünlü oyuncuyu, eşi Burçin Parasayar öpücüklere boğdu. Parasayar, “Eşiniz size ne hediye aldı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayatımın en güzel hediyesi eşimin kendisi.” Oyuncuyu mutlu gününde yakın arkadaşları Özlem-Bülent Çağın ve Umutzen yalnız bırakmadı. (Sayit DURMAZ)

3Maskeli Hande

Maskeli Hande

Hande Yener, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) Bursa Şubesi tarafından Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen yardım konserinde sahneye çıktı. Sevenlerini “İyilik meleklerim hoş geldiniz” diyerek selamlayan Hande Yener’in konserinden elde edilen gelir, devlet hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu el vermeyen hastalar için kullanılacak.

4Yalan çıktı

Yalan çıktı

Zeynep Bastık ve Reynmen, “Yalan” şarkısında buluştu. İkili, şarkının sözlerini birlikte yazdı. Yazım sürecine rap’çi Tepki de destek verdi. “Yalan”ın müzik ve düzenlemesini Arem Özgüç ve Arman Aydın yaptı. Hype Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibini ise Silvyo Behmoaras yönetti.

5Zirvede

Zirvede

Edis’in yeni single’ı “Arıyorum” müzik listelerinde zirveye yerleşti. YouTube’da 5 günde 3 milyon kişi tarafından izlenen “Arıyorum”, ‘Trendler/Müzik’ listesinde 1 numara oldu. Spotify’ın pop kategorisinde en çok dinlenen şarkı olan single, bu platformda da 5 günde 3 milyon kişi tarafından dinlendi. “Arıyorum” ayrıca Apple Music’te ‘haftanın single’ı oldu, Top 100 ve Top 25: İstanbul listelerinde de birinci sıraya yerleşti.

6Anma konseri canlı yayında

Anma konseri canlı yayında

◊ 25 Eylül 2012’de vefat eden Neşet Ertaş, vefatının 9’uncu yıldönümünde özel bir konserle anılıyor. Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde bu akşam saat 20.00’de başlayacak anma konseri, TRT 2’den canlı yayınlanacak. Erkan Tarhan’ın sunacağı gecede Nilgün Kızılcı, Gülşen Kutlu ve Ümit Tokcan solist olarak yer alacak.

7Çok ‘Güzel’ Hareketler

Çok ‘Güzel’ Hareketler

Miss Turkey 2021 güzelleri, “Çok Güzel Hareketler 2”ye konuk oluyor.Kanal D’nin sevilen mizah programı “Çok Güzel Hareketler 2”,27 Eylül Pazartesi akşamı 92’nci bölümüyle ekrana gelecek. Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı programın bu bölümüne 2002 yılında hem Türkiye hem de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın ile 2021 Miss Turkey güzelleri konuk olacak. Eğlenceli bir skeçte rol alan güzeller, izleyenleri kahkahaya boğacak.

8Yeni sürüm

Yeni sürüm

Sermiyan Midyat, yenilediği gösterisi “Sermiyan Midnight Yeni Sürüm S.M.2021” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, çocukluktan bugüne yaşadığı tuhaf ve komik anılarını anlattığı gösterisini 28 Eylül Salı akşamı Trump Sahne’de sergileyecek.

9Astronot kıyafetli Gaye

Astronot kıyafetli Gaye

Gaye Su Akyol önceki akşam Kerki Solfej’in düzenlediği “TİKTAK’la Parket Seyret” konserleri kapsamında Yenikapı’da hayranlarıyla bir araya geldi. Sahneye astronot kıyafetiyle çıkan Akyol, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı, “Pandemi nedeniyle ilk kez arabalı konser konseptini görüyorum. Bence her kötü şeyin güzel bir sonucu da oluyor” dedi.

10Sevgiliyle el ele

Sevgiliyle el ele

Şarkıcı Nihan Akın önceki gün sevgilisi Enis Tunay’la Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Sevgilisiyle el ele objektiflere yansıyan şarkıcı, “Uzun bir süredir Bodrum’da yaşıyorum. İstanbul’a geldiğimin ilk günü sizlere yakalandım. Enis Bey’le de ilk kez görüntüleniyoruz” dedi. ◊ Sayit DURMAZ

11Düet yaptılar

Düet yaptılar

Beyond Recordings’un kurucusu organizatör Erkan Şen, Zeynep Onat’la “Benden Tavsiye” şarkısında düet yaptı. İkili, İrem Haykır yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Şen, “Şarkıda birçok tavsiyelerde bulunduk. Eski sevgiliden yeni olmaz mesajını verdik” dedi. ◊ Sayit DURMAZ

121 Ekim’de sinemalarda

1 Ekim’de sinemalarda

Yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı, yapımcılığını Sinan Taşçı’nın üstlendiği “Müfreze”, 1 Ekim’de seyircisiyle buluşacak. Filmin başrolünde İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Deniz Oral ve Rabia Yalçın’ın yer alıyor. “Müfreze”, Türk askerinin Hakkari’ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarmak için yaşadığı kahramanlık öyküsünü anlatıyor.

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