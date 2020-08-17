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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 15:04,

Sonunda giysileriyle denize girdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar gevyer gevyemez soluğu okyanus kıyısında alan ünlülerden biri de genç model Ireland Baldwin'di.

Mega News Agency, Backgrid USA

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1KENDİLERİNİ SERİN SULARA BIRAKTILAR
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KENDİLERİNİ SERİN SULARA BIRAKTILAR

24 yaşındaki model, plaja adamını attığı ilk günden itibaren iddialı bikini ve mayolarıyla dikkat çekiyordu. Ama önceki gün üzerindeki günlük giysilerle kendini serin sulara bıraktı.

2PLAJ SOHBETİ
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PLAJ SOHBETİ

 Ünlü oyuncu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland Baldwin, önceki gün amcası Stephen Baldwin ve yengesi Kennya Baldwin ile Malibu'da plajda yürüyüş yaparken görüntülendi.

3GÜNLÜK GİYSİLERLE YÜZDÜLER
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GÜNLÜK GİYSİLERLE YÜZDÜLER

Üçlü, bir süre sohbet ederek yürüdü. Ardından da Ireland Baldwin ve amcası Stephen günlük giysileriyle kendilerini okyanusa bıraktı. Bir süre serinleyen amca ile yeğen daha sonra Kennya Baldwin'in yanına giderek yürüyüşlerine devem etti.

4AMCA VE YENGEYLE YÜRÜYÜŞ
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AMCA VE YENGEYLE YÜRÜYÜŞ

Genç modelin amcası Stephen de tıpkı babası Alec gibi oyuncu. Stephen Baldwin, aynı zamanda Hailey Baldwin'in babası ve Justin Bieber'ın da kayınpederi.

5TEDBİRLER GEVŞEYİNCE PLAJA KOŞTU
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TEDBİRLER GEVŞEYİNCE PLAJA KOŞTU

Bir zamanlar Hollywood'un mutlu çifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Badwin, geçtiğimiz ayın son günlerinden itibaren her gün Malibu'da plajda geçiriyor vaktinin büyük bölümünü. 24 yaşındaki model her plaja indiğinde de farklı bir iddialı plaj görünümü sergiledi. İşte Baldwin'in plaj şıklığından örnekler.

Genç model, koronavirüs tedbirleri gevşeyince plaja gittiği ilk gün üzerinde 1950'lerin çizgilerini yansıtan bu bikini vardı.

6SU YEŞİLİ BİKİNİ
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SU YEŞİLİ BİKİNİ

Daha sonraki gün su yeşili bir bikini tercih etti ünlü model.

7İKİ FARKLI RENK
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İKİ FARKLI RENK

Ondan sonraki günlerde üst ve alt parçaları farklı renkte bu bikiniyle görüntülendi.

8PEMBE ŞIKLIK
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PEMBE ŞIKLIK

Son olarak dün ise pembe bir mayo tercih etti.

9MAYO TERCİHİ
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MAYO TERCİHİ

Baldwin daha sonra kiremit rengi, ilginç tasarımlı bir mayo giydi.

10GÜNEŞ SARISI
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GÜNEŞ SARISI

Baldwin'in en sevdiği bikini güneş sarısı. Bu bikiniyle sık sık plajda görüntüleniyor.

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