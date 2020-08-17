Sonunda giysileriyle denize girdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar gevyer gevyemez soluğu okyanus kıyısında alan ünlülerden biri de genç model Ireland Baldwin'di.
Mega News Agency, Backgrid USA
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KENDİLERİNİ SERİN SULARA BIRAKTILAR
24 yaşındaki model, plaja adamını attığı ilk günden itibaren iddialı bikini ve mayolarıyla dikkat çekiyordu. Ama önceki gün üzerindeki günlük giysilerle kendini serin sulara bıraktı.
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PLAJ SOHBETİ
Ünlü oyuncu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland Baldwin, önceki gün amcası Stephen Baldwin ve yengesi Kennya Baldwin ile Malibu'da plajda yürüyüş yaparken görüntülendi.
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GÜNLÜK GİYSİLERLE YÜZDÜLER
Üçlü, bir süre sohbet ederek yürüdü. Ardından da Ireland Baldwin ve amcası Stephen günlük giysileriyle kendilerini okyanusa bıraktı. Bir süre serinleyen amca ile yeğen daha sonra Kennya Baldwin'in yanına giderek yürüyüşlerine devem etti.
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AMCA VE YENGEYLE YÜRÜYÜŞ
Genç modelin amcası Stephen de tıpkı babası Alec gibi oyuncu. Stephen Baldwin, aynı zamanda Hailey Baldwin'in babası ve Justin Bieber'ın da kayınpederi.
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TEDBİRLER GEVŞEYİNCE PLAJA KOŞTU
Bir zamanlar Hollywood'un mutlu çifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Badwin, geçtiğimiz ayın son günlerinden itibaren her gün Malibu'da plajda geçiriyor vaktinin büyük bölümünü. 24 yaşındaki model her plaja indiğinde de farklı bir iddialı plaj görünümü sergiledi. İşte Baldwin'in plaj şıklığından örnekler.
Genç model, koronavirüs tedbirleri gevşeyince plaja gittiği ilk gün üzerinde 1950'lerin çizgilerini yansıtan bu bikini vardı.
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SU YEŞİLİ BİKİNİ
Daha sonraki gün su yeşili bir bikini tercih etti ünlü model.
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İKİ FARKLI RENK
Ondan sonraki günlerde üst ve alt parçaları farklı renkte bu bikiniyle görüntülendi.
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PEMBE ŞIKLIK
Son olarak dün ise pembe bir mayo tercih etti.
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MAYO TERCİHİ
Baldwin daha sonra kiremit rengi, ilginç tasarımlı bir mayo giydi.
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GÜNEŞ SARISI
Baldwin'in en sevdiği bikini güneş sarısı. Bu bikiniyle sık sık plajda görüntüleniyor.