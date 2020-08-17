Sonunda giysileriyle denize girdi

TEDBİRLER GEVŞEYİNCE PLAJA KOŞTU Bir zamanlar Hollywood'un mutlu çifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Badwin, geçtiğimiz ayın son günlerinden itibaren her gün Malibu'da plajda geçiriyor vaktinin büyük bölümünü. 24 yaşındaki model her plaja indiğinde de farklı bir iddialı plaj görünümü sergiledi. İşte Baldwin'in plaj şıklığından örnekler.



Genç model, koronavirüs tedbirleri gevşeyince plaja gittiği ilk gün üzerinde 1950'lerin çizgilerini yansıtan bu bikini vardı.