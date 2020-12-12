İran'lı “Zombi Gelin” yine gündemde

Gerçek adı Fatemeh Khishvand olan ancak sosyal medyada Sahar Tabar adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomen koronavirüsü yendikten sonra yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yeniden gündeme geldi.
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Daha önce “dine hakaret” ve “ahlaksızlığa teşvik” ve “kıyafet yönetmeliğine hakaret” gibi iddialarla tutuklanmıştı. Şimdi ise adını başka bir iddia ile duyurdu.
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Zombi Gelin olarak tanınan İranlı Sahar Tabarın, kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.
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Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla ünlü olan Tabarın serbest bırakılması için gazeteci Masih Alinejad, imza kampanya başlattı.
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Sahar Tabar, 2017 yılında "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 tane ameliyat olan kız" olarak sosyal medyada tanınmıştı.
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Daha sonra bir makyaj sanatçısı olduğu ve makyajla o görümüne büründüğü ortaya çıktı.
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Sahar Tabar, geçen yılın son aylarında verdiği bir röportajda bütün olup bitenlerden sonra "Annemin sözünü dinlemeliydim" demişti.
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Tabar, Iran devlet televizyonu IRTV2'de Tabar "sosyal medyada ünlü olmak uğruna hayatı yıkılan çılgın" olarak tanıtıldı.
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Sahar Tabar, bütün olup bitenlerden pişmanlık duyduğunu belirterek "Annemin sözünü dinlemeliydim" diye konuştu.
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Angelina Jolie hayranlığı yüzünden ona benzemek için defalarca estetik operasyon geçirdiği ileri sürülen genç kız, o görüntülerin tamamen makyaj ve filtre olduğunu belirtmişti.
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Ancak genç kız, dudaklarını yaptırdığını ve yağ aldırdığını da itiraf etmişti.
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Sahar Tabar, ekim ayının başlarında da "dine hakaret" "ahlaksızlığa teşvik" "İran'daki kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlanarak tutuklanmıştı. Genç kız "Annem bana yaptıklarıma bir son vermemi söylemişti. Ama ben onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri anne- babanın sözlerinden daha önemli oluyor" diye konuştu.
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İran devlet televizyonuna verdiği röportajda Tabar'ın yüzü buzlandı. Genç kız " Şu anda yüzüm o fotoğraflarda görülene benzemiyor" diye konuştu. Ancak genç kızın bu röportajı ülkede bazılarını kızdırmıştı. Birçok kişi Tabar'ın böyle bir itirafta bulunması için baskı gördüğünü belirterek bu konuda yayıncıları suçladı.