İran'lı “Zombi Gelin” yine gündemde

Sahar Tabar, ekim ayının başlarında da "dine hakaret" "ahlaksızlığa teşvik" "İran'daki kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlanarak tutuklanmıştı. Genç kız "Annem bana yaptıklarıma bir son vermemi söylemişti. Ama ben onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri anne- babanın sözlerinden daha önemli oluyor" diye konuştu.