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Dünya
AA
Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 16:34 | 

İran'da en yüksek can kaybı ve vaka sayısı!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 542 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 619 vakaya rastlandı.

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