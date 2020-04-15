İPhone SE 2 tanıtıldı - İPhone SE 2 özellikleri neler fiyatı ne kadar?

ÖZELLİKLERİ NELER? Apple, geçen yıl iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonunu tanıtmış ve dünya genelinde satışa sunmuştu. Şirket bugün ise sürpriz bir hamleyle yepyeni bir telefon daha ortaya çıkardı.Ancak bu telefonu diğer iPhone modellerinden ayıran önemli bir özelliği var: Minik ekranı... Ekranı sadece 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.



Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkli modelleriyle satışa sunulacak olan cihaz, suya ve toza karşı da hayli dayanıklı. Bunu da IP67 sertifikasına borçlu elbette. Cihaz, suda 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıyor, su almıyor.



iPhone 8'lerde son kez kullanulan Home butonu, iPhone SE'nin yeni modeliyle geri döndü. Bu nedenle Face ID yerine Apple, bu cihazında Touch ID özelliğini kullanıyor. Yani işlemlerinizi parmak izinizle hallediyorsunuz.



Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden gücünü alan yeni nesil iPhone SE, beraberinde ise 3 GB RAM ile geliyor. Bu da cihazın ekranı küçük olmasına karşın hayli güçlü bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.