İPhone SE 2 tanıtıldı - İPhone SE 2 özellikleri neler fiyatı ne kadar?
Akıllı telefon devi İPhone SE 2'yi tanıttı. 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan minik ekran diğer modellerinden çok farklı. Yeni telefonun tanıtılmasının ardından fiyatları ve özellikleri merak konusu oldu. iPhone SE 2 fiyatı ve özellikleri Türkiye'de İPhone SE bekleyenleri tarafından sorgulanıyor. Peki, İPhone SE 2 özellikleri neler fiyatı ne kadar? İşte, İPhone SE 2 özellikleri ve Türkiye fiyatı hakkında ayrıntılar...
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iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ardından iPhone SE 2'yi görücüye çıkararak tanıtıldı. 2020'nin ilk İPhone modeliyle beraber, özellikleri ve fiyatı da merak konusu oldu. 4.7 inç büyüklüğünde True Tone desteğine sahip olan İPhone SE LCD ekran olarak tasarlanmış. İşte, İPhone SE 2 özellikleri hakkında detaylı bilgiler.
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ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple, geçen yıl iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonunu tanıtmış ve dünya genelinde satışa sunmuştu. Şirket bugün ise sürpriz bir hamleyle yepyeni bir telefon daha ortaya çıkardı.Ancak bu telefonu diğer iPhone modellerinden ayıran önemli bir özelliği var: Minik ekranı... Ekranı sadece 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.
Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkli modelleriyle satışa sunulacak olan cihaz, suya ve toza karşı da hayli dayanıklı. Bunu da IP67 sertifikasına borçlu elbette. Cihaz, suda 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıyor, su almıyor.
iPhone 8'lerde son kez kullanulan Home butonu, iPhone SE'nin yeni modeliyle geri döndü. Bu nedenle Face ID yerine Apple, bu cihazında Touch ID özelliğini kullanıyor. Yani işlemlerinizi parmak izinizle hallediyorsunuz.
Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden gücünü alan yeni nesil iPhone SE, beraberinde ise 3 GB RAM ile geliyor. Bu da cihazın ekranı küçük olmasına karşın hayli güçlü bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.
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64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefon, 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya kullanıyor. Bu kapsamda yeni iPhone SE ile iPhone 8 oldukça benzer..
18W hızlı şarj adaptörüyle geldiğinden 30 dakikada bataryasının yarısı şarj olan iPhone SE 2, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.Gelelim kamera kısmına... Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor..
Yenilenen iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11’deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.
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5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, video çekimleri esnasında ortaya çıkabilecek titreşimleri en aza indirmek için OIS (Optik görüntü stabilizasyonu) teknolojisinden istifade ediyor. Video tarafına geldiğimizde ise yeni iPhone SE ile 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekebiliyor.
iOS 13 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkan yeni iPhone SE'nin 64 GB hafızalı başlangıç modeli 5299 TL fiyat etiketine sahip.
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FİYATI NE KADAR?
Apple Store üzerinden ön sipariş yoluyla satın alınabilen yeni iPhone SE'nin fiyatları model model şöyle: