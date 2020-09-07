iPhone sahiplerine çok kötü haber

iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:



*Yakın bir tanıdığıma verdim.