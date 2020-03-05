iPhone kullananlara çok önemli uyarı

Korona virüs nedeniyle teknoloji markaları zor durumda. Apple da buna dahil. iPhone’ların ve yedek parçalarının eksikliği konusunda Apple çalışanları bilgilendiriliyor. Raporda bazı Apple mağazalarında cihazların onarımı için gerekli parçaların olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle cihazınızı bir an önce tamire vermenizi öneriyoruz; yoksa haftalarca beklemek zorunda kalabilirsiniz.