iPhone kullananlara çok önemli uyarı: Bir dönemin sonu
Apple iki iPhone modelini ölüme terk etmeye hazırlanıyor. Bu modellerden birini kullanıyorsanız telefonunuzu değiştirme vaktiniz gelmiş demektir.
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iPhone'lar için bir dönemin sonu geldi. Eğer bu iPhone modellerinden birini kullanıyorsanız bakın neyle karşılaşacaksınız?
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iOS 15 güncellemesi ile birlikte 'ölüme terk edilecek' iPhone modelleri ortaya çıktı.
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iPhone 6S
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iPhone 6S Plus
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Diğer yandan Apple'ın beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.
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İşte fiyatlar
iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
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iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
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iPhone 12 256 GB: 12.499 TL
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iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL
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iPhone 12 mini 128 GB:10.499 TL
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iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL
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iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL
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iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL
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iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL
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iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL
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iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL
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iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL
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Peki ne zaman satışa çıkacaklar?
iPhone 12 mini: Tarih açıklanmadı
iPhone 12: Satışa çıktı
iPhone 12 Pro: Satışa sunuldu
iPhone 12 Pro Max: Tarih açıklanmadı
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Diğer yandan Apple, geçtiğimiz aylarda da Türkiye genelinde fiyatlarını değiştirmişti. İşte satışta olan iPhone modellerinin yeni fiyatları...
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AirPods Pro eski fiyat: 2099 TL
Yeni fiyat: 2499 TL
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İkinci nesil AirPods eski fiyat: 1299 TL
Yeni fiyat: 1599 TL
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İşte iPhone'ların yeni Türkiye fiyatları
Apple, aylar önce de sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirmişti. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...
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iPhone 11 - 64 GB
Eski fiyat: 7.299 TL
Yeni fiyat: 7.999 TL
Fark: 700 TL
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iPhone 11 – 128 GB
Eski fiyat: 7.749 TL
Yeni fiyat: 8.449 TL
Fark: 700 TL
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iPhone 11 - 256 GB
Eski fiyat: 8.599 TL
Yeni fiyat: 9.299 TL
Fark: 700 TL
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iPhone 11 Pro – 64 GB
Eski fiyat: 10.999 TL
Yeni fiyat: 11.999 TL
Fark: 1000 TL
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iPhone 11 Pro – 256 GB
Eski fiyat: 12.299 TL
Yeni fiyat: 13.299 TL
Fark: 1000 TL
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iPhone 11 Pro – 512 GB
Eski fiyat: 13.999 TL
Yeni fiyat: 15.149 TL
Fark: 1150 TL
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iPhone 11 Pro Max – 64 GB
Eski fiyat: 11.999 TL
Yeni fiyat: 13.199 TL
Fark: 1200 TL
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iPhone 11 Pro Max – 256 GB
Eski fiyat: 13.299 TL
Yeni fiyat: 14.499 TL
Fark: 1200 TL
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iPhone 11 Pro Max – 512 GB
Eski fiyat: 14.999 TL
Yeni fiyat: 16.349 TL
Fark: 1350 TL
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iPhone XR – 64 GB
Eski fiyat: 6.499 TL
Yeni fiyat: 7.099 TL
Fark: 600 TL
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iPhone XR – 128 GB
Eski fiyat: 6.949 TL
Yeni fiyat: 7.549 TL
Fark: 600 TL
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Pro Display XDR (Standart cam)
Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.
Standart cam:
Eski fiyatı: 35.999 TL
Yeni fiyatı: 41.319 TL
Fiyat farkı: 5320 TL
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Pro Display XDR (nano-texture cam)
Eski fiyatı: 42.999 TL
Yeni fiyatı: 52.459 TL
Fiyat farkı: 9460 TL
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Apple Pencil uçları
Eski fiyatı: 129 TL
Yeni fiyatı: 139 TL
Fiyat farkı: 10 TL
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iPhone SE 2020
Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu. Cihazın başlangıç fiyatı 5299 TL...
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Apple'ın ölüme terk edeceği iPhone modelleri
iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenecek, hangilerine yüklenemeyecek?
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iPhone SE 2020
Güncellemeyi alacak. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni iPhone SE modeli, aynı zamanda Apple'ın diğer iPhone modellerine kıyasla satışa sunulan en 'uygun fiyatlı' telefonu...
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iPhone 11 Pro Max
Güncellemeyi alacak. Apple'ın ekosistemindeki en güçlü iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, geniş ekranı ve üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.
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iPhone 11 Pro
Güncellemeyi alacak. iPhone 11 Pro Max'in kardeş modeli olan iPhone 11 Pro, daha küçük bir ekrana sahip olmasına karşın donanım özellikleri Pro Max ile hemen hemen aynı.
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iPhone 11
Güncellemeyi alacak. Apple'ın diğer iPhone 11 modellerine kıyasla 'uygun fiyatlı' modeli olan olan iPhone 11, farklı renk seçenekleri sunmasının yanı sıra çift kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.
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iPhone XS Max
Güncellemeyi alacak. Apple'ın iPhone 11 serisinden bir yıl önce duyurduğu iPhone XS Max, bugün için halen çok satan iPhone modellerinden biri.
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iPhone XS
Güncellemeyi alacak. iPhone XS Max'in kardeş modeli olan ürünün en önemli farklı daha ufak bir ekrana sahip olması.
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iPhone XR
Güncellemeyi alacak. Apple'ın en çok satan iPhone modeli olan iPhone XR, arka yüzünde tek kameraya sahip ve dünyanın en çok satan telefonlar listesine girmeyi başarmış durumda.
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iPhone X
Güncellemeyi alacak. Apple'ın fiziksel ana tuşu ekrandan kaldırdığı ilk modeli olma özelliğine sahip. iPhone X, artık Apple'ın mağazalarında satılmıyor; ancak alışveriş sitelerinde halen yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.
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iPhone 8 Plus
Güncellemeyi alacak. iPhone 8 serisi, yeni iPhone SE modelini saymazsak Home tuşunun bulunduğu son iPhone modellerinden biri. iPhone 8 Plus, yatay olarak iki arka kamera kullanıyor.
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iPhone 8
Güncellemeyi alacak. iPhone 8 Plus'a göre daha küçük bir ekrana sahip olmasının yanı sıra arka yüzünde de tek kamerası bulunuyor.
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iPhone 7 Plus
Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ın satışa sunulmasının üzerinden yıllar geçse de, Apple bu cihazını güncellemeye devam edecek. Halen iPhone 7 Plus kullanıyorsanız iOS 14 güncellemesini de yükleyebileceksiniz.
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iPhone 7
Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi iPhone 7'ler de iOS 14 güncellemesini alacak eski iPhone modellerinden biri.
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iPhone 6S Plus
Güncellemeyi alacak. Apple'ın geniş ekranlı ilk akıllı telefonlarından biri olan iPhone 6S Plus da iOS 14 güncellemesini alacak. iOS 15 güncellemesinde muhtemelen bu model liste dışı kalacak.
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iPhone 6S
Güncellemeyi alacak. iPhone 6S, Apple'ın iOS 14 güncelleme desteği sunduğu en eski iPhone modeli...
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iPhone 6 Plus
Ve Apple'ın desteğini çektiği telefonlara gelelim... iPhone 6 Plus iOS 14 güncellemesini alamayacak!
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iPhone 6
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 5S
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 5
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3G, iPhone 3GS ve diğer eski modeller de haliyle iOS 14 güncellemesi almayacak. Bu modeller uzun süredir güncellenmiyor.