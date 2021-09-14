iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? Apple yeni iPhone 13 serisi Türkiye ön sipariş ve satış tarihi belli oldu!
iPhone 13 satış ve ön sipariş tarihi belli oldu. Teknoloji devi Apple, California'daki merkezinde düzenlenen sanal bir etkinlikte dört yeni iPhone13 modelini tanıttı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max modellerinin tanıtıldığı özel gecede yeni iPhone serisinin satışa sunulacağı tarih de netlik kazandı. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 13 ailesi çok bekletmeden Türkiye'de vitrinlerde yerini alacak. Peki, iPhone 13 ne zaman satılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Apple 4 yeni iPhone 13 modelini 14 Eylül Salı günü tanıttı. Yeni modeller, Apple'ın en yakın rakibinden %50'ye kadar daha hızlı bir şekilde herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı CPU olarak adlandırdığı A15 biyonik çipli Super Retina XDR ekranlı iPhone 13 mini ve iPhone 13'ü içeriyor. Merakla beklenen yeni iPhone ailesi Türkiye'de 24 Eylül'de ön siparişe açılacak.
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iPHONE 13 SERİSİ NE ZAMAN SATILACAK?
Apple'ı düzenlediği lansmanda tanıtılan iPhone 13 ailesinin satış fiyatı da belli oldu. iPhone 13 serisi Türkiye'de 24 Eylül'de ön siparişe açılacak. 4 yeni iPhone modeli ülkemizde 1 Ekim'de satışa sunulacak.
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Yeni modeller, Apple'ın en yakın rakibinden %50'ye kadar daha hızlı bir şekilde herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı CPU olarak adlandırdığı A15 biyonik çipli Super Retina XDR ekranlı iPhone 13 mini ve iPhone 13'ü içeriyor.Her ikisi de 5G'yi destekler, ön ekranda suya dayanıklı seramik kalkana sahiptir ve pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı ve (ÜRÜN)KIRMIZI olmak üzere beş yeni renkle gelen çift kamera dahil.
Apple, çift kameranın daha az gürültü için %47 daha fazla ışık topladığını ve fotoğraf ve videolarda daha parlak sonuçlar verdiğini söyledi. İki modelde, kullanıcıların Dolby Vision HDR ile çekilen videolarında sinema benzeri anları yakalamalarını sağlayan bir sinema modu bulunuyor.
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5,4 inç iPhone 13 mini önceki modele göre 1,5 saat daha uzun pil ömrüne sahipken, 6,1 inç iPhone 13 için bu süre 2,5 saate kadar daha uzun. Pil ömrü sırasıyla 699 ABD Doları ve 799 ABD Doları'ndan başlıyor.
Daha yüksek modeller, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, altı kat optik yakınlaştırma aralığına sahip üç ultra geniş kameraya sahiptir. Spesifikasyonları çoğunlukla film yapımcılarıyla konuşur.Dört renkte gelirler - grafit, altın, gümüş ve mavi. GPU'ları, Apple'ın sektörde lider olduğunu söylediği rakiplerinden %50 daha hızlı grafik performansı sağlıyor.
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Super Retina XDR ekranları 6,1 inç ve 6,7 inç olarak geliyor. Pil ömrüne gelince, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, öncekilere kıyasla sırasıyla 1,5 ve 2,5 daha uzun süre dayanıyor. 999 dolar ve 1.099 dolardan başlıyorlar.