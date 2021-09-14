iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? Apple yeni iPhone 13 serisi Türkiye ön sipariş ve satış tarihi belli oldu!

Yeni modeller, Apple'ın en yakın rakibinden %50'ye kadar daha hızlı bir şekilde herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı CPU olarak adlandırdığı A15 biyonik çipli Super Retina XDR ekranlı iPhone 13 mini ve iPhone 13'ü içeriyor.Her ikisi de 5G'yi destekler, ön ekranda suya dayanıklı seramik kalkana sahiptir ve pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı ve (ÜRÜN)KIRMIZI olmak üzere beş yeni renkle gelen çift kamera dahil.



Apple, çift kameranın daha az gürültü için %47 daha fazla ışık topladığını ve fotoğraf ve videolarda daha parlak sonuçlar verdiğini söyledi. İki modelde, kullanıcıların Dolby Vision HDR ile çekilen videolarında sinema benzeri anları yakalamalarını sağlayan bir sinema modu bulunuyor.