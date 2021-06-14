iPhone 13 ne zaman çıkacak? Yeni iPhone 13 özellikleri ile ilgili yeni iddia

İPHONE 13'LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA CNN Türk'ün haberine göre, Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.



Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar, performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek.



13 modeli ve diğer modellere ilişkin batarya performans bilgisi ise şu şekilde verildi: