iPhone 13 ne zaman çıkacak? Yeni iPhone 13 özellikleri ile ilgili yeni iddia
Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenilen iPhone 13 özellikleri ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleriyle ilgili sızan görüntülerde batarya kapasitesi 4 bin mAh'ı aşabilir. İddiaya göre iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max gibi modeller olacak. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte, iPhone 13 tarihi ve özellikleri hakkında öne sürülen iddialar.
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iPhone 13 ne zaman çıkacak sorusu özellikle Apple tüketicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni iPhone modellerini tanıtmasına aylar olmasına rağmen her geçen gün yeni iddialar öne sürülüyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin dikkat çeken sızıntılar geldi. İddiaya göre, yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.
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İPHONE 13'LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA
CNN Türk'ün haberine göre, Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.
Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar, performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek.
13 modeli ve diğer modellere ilişkin batarya performans bilgisi ise şu şekilde verildi:
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-iPhone 12/12 Pro ve iPhone 13/13 Pro: 2.815 mAh vs 3.095 mAh
-iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max: 3.687 mAh vs 4.352 mAh
-iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini: 2.227 mAh vs 2.406 mAh
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YENİ iPHONE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor.
Yeni serinin uğursuzluk getireceği korkusu ile 13 adını almayacağı, Apple'ın 13'ü atlayacağı da gelen iddialar arasında.
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2 ÖNEMLİ İDDİA DAHA ORTAYA ATILMIŞTI
Şirketin iPhone 13 serisinin ekranları ile ilgili iki iddia geçtiğimiz aylarda ortaya atılmıştı. İlk iddia Güney Kore merkezli The Elec'ten gelmişi.
Buna göre, Apple yeni iPhone modelleri için akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli alacak.
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İkinci iddianın sahibi ise teknoloji meraklılarının yakından tanıdığı bir isim.
Daha önce yaptığı doğru tahminler ile adını duyuran Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni bir çentik iddiasını ortaya attı.
Kuo'nun iddiasına göre, iPhone 13 serisi kullanıcılarının karşısına daha küçük çentik ile çıkacak.