iPhone 13 görücüye çıkacak? Apple etkinliğine saatler kala merak edilen detaylar
iPhone 13 fiyatı ile satış tarihi düzenlenecek lansmanda belli olacak. Yaz başında WWDC 2021 ile iOS 15'i kullanıma sunan Apple, iPhone 13 serisini bu ay tanıtacak. iPhone 13'lerin iddiaya göre iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında piyasaya sürülmesi beklenirken, tanıtımda başka sürprizlerin olma ihtimali de bulunuyor. Teknoloji devi ile ilgili gelen sızıntılara göre iPhone 13 Pro Max 1 TB 1600 dolardan satışa çıkacak. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak ve satılacak? İşte, Apple iPhone 13 tanıtım tarihi hakkında ayrıntılar.
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Apple iPhone 13 modellerinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi netleşti. Apple tüketicilerinin gündeminde yer alan iPhone 13 son seri teknoloji ile kullanıcılarla buluşacak. Bu etkinlikte dört farklı seçenekten oluşan iPhone 13 akıllı telefon ailesi, Apple Watch Series 7 akıllı saat, yeni iPad tablet modelleri ve AirPods 3 kablosuz kulaklığın tanıtılması bekleniyor. iPhone 13’ler bu akşam tanıtılacak.
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iPHONE 13 TANITIMINDAN ÖNCE iPHONE 14 SIZDI
iPhone 13'ün tanıtılması beklenen Apple etkinliğinden önce teknoloji gündemine düşen bir iddia merak uyandırdı. iPhone 14 kasası olduğu iddia edilen görselde diğer modellerden bağımsız bir tasarım dikkat çekiyor. Teknoloji bloglarına yansıyan en önemli özellik ise ekranın üstünde bulunan çentik. Yeni modelde bu çentiğin kaldırılacağı iddia edilse de henüz iPhone 14 modeline dair net bir birlgi yok. iPhone 13 tanıtımının ardından 14 modelinin detaylarının daha da belirgin olması bekleniyor.
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iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?
14 Eylül’de iPhone 13 ailesi düzenlenen etkinlik ile tanıtılacak. Yeni telefon serisinde iPhone 12 ile hayatımıza dahil olan ‘mini’ takılı iPhone'ın seçenek olarak sunulması bekleniyor. Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor.
Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.
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iPHONE 13 FİYATI NE KADAR?
Buna göre, yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.
Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.
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Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullanacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.
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Cihazların fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor: