iPhone 13 fiyatları ne kadar olacak? Apple iPhone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı iddiası!

iPhone 13 fiyatları ne kadar olacak? Sputnik'te yer alan habere göre eni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Buna göre, yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.



Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.