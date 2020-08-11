MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone 12 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!
GeriTeknoloji iPhone 12 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 14:21,

iPhone 12 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!

Apple'ın bir yıl sonra tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonlarından iPhone 12'nin fiyatı ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 12, Eylül ya da Ekim ayında kullanıcılara sunulacak. Telefonun en merak edilen yanı ise fiyatının ne olacağı...

2
Abone Olgoogle-news

Apple henüz bilgi vermemiş olsa da, iPhone 12, 4G desteğine sahip ve diğer modellere göre en 'uygun' fiyatlı model olacak.

3
Abone Olgoogle-news

Ancak buna karşın iPhone 12'nin fiyatı 800 dolar seviyelerinde olacak.

4Yeni iPhonelarda bir dönemin sonu
Abone Olgoogle-news

Yeni iPhone'larda bir dönemin sonu

Diğer yandan iPhone 12 serisi telefonlarıyla gelen Apple, çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

5
Abone Olgoogle-news

iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:

*Yakın bir tanıdığıma verdim.

6
Abone Olgoogle-news

*Geri dönüşüme verdim.

7
Abone Olgoogle-news

*Kaybettim.

8
Abone Olgoogle-news

*Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.

9
Abone Olgoogle-news

*Hala evde kullanıyorum.

10
Abone Olgoogle-news

*Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.

11
Abone Olgoogle-news

*Duruyor ama kullanmıyorum.

12
Abone Olgoogle-news

*Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.

13İşte iPhoneların yeni Türkiye fiyatları
Abone Olgoogle-news

İşte iPhone'ların yeni Türkiye fiyatları

Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak. Diğer yandan yeni iPhone'ların tanıtımından önce Apple, sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirdi. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...

14iPhone 11 - 64 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 - 64 GB

Eski fiyat: 7.299 TL

Yeni fiyat: 7.999 TL

Fark: 700 TL

15
Abone Olgoogle-news
16iPhone 11 – 128 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 – 128 GB

Eski fiyat: 7.749 TL

Yeni fiyat: 8.449 TL

Fark: 700 TL

17iPhone 11 - 256 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 - 256 GB

Eski fiyat: 8.599 TL

Yeni fiyat: 9.299 TL

Fark: 700 TL

18iPhone 11 Pro – 64 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 Pro – 64 GB

Eski fiyat: 10.999 TL

Yeni fiyat: 11.999 TL

Fark: 1000 TL

19iPhone 11 Pro – 256 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 Pro – 256 GB

Eski fiyat: 12.299 TL

Yeni fiyat: 13.299 TL

Fark: 1000 TL

20iPhone 11 Pro – 512 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 Pro – 512 GB

Eski fiyat: 13.999 TL

Yeni fiyat: 15.149 TL

Fark: 1150 TL

21iPhone 11 Pro Max – 64 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 Pro Max – 64 GB

Eski fiyat: 11.999 TL

Yeni fiyat: 13.199 TL

Fark: 1200 TL

22iPhone 11 Pro Max – 256 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 Pro Max – 256 GB

Eski fiyat: 13.299 TL

Yeni fiyat: 14.499 TL

Fark: 1200 TL

23iPhone 11 Pro Max – 512 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone 11 Pro Max – 512 GB

Eski fiyat: 14.999 TL

Yeni fiyat: 16.349 TL

Fark: 1350 TL

24iPhone XR – 64 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone XR – 64 GB

Eski fiyat: 6.499 TL

Yeni fiyat: 7.099 TL

Fark: 600 TL

25iPhone XR – 128 GB
Abone Olgoogle-news

iPhone XR – 128 GB

Eski fiyat: 6.949 TL

Yeni fiyat: 7.549 TL

Fark: 600 TL

26Pro Display XDR (Standart cam)
Abone Olgoogle-news

Pro Display XDR (Standart cam)

Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

Standart cam:

Eski fiyatı: 35.999 TL

Yeni fiyatı: 41.319 TL

Fiyat farkı: 5320 TL

27Pro Display XDR (nano-texture cam)
Abone Olgoogle-news

Pro Display XDR (nano-texture cam)

Eski fiyatı: 42.999 TL

Yeni fiyatı: 52.459 TL

Fiyat farkı: 9460 TL

28Apple Pencil uçları
Abone Olgoogle-news

Apple Pencil uçları

Eski fiyatı: 129 TL

Yeni fiyatı: 139 TL

Fiyat farkı: 10 TL

29iPhone SE 2020
Abone Olgoogle-news

iPhone SE 2020

Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu. Cihazın başlangıç fiyatı 5299 TL...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi