İPhone 12 tanıtımı saat kaçta? Apple İPhone 12 tanıtımı öncesi sürpriz gelişmeler!
İPhone 12 tanıtım saati için geri sayıma başlandı. Pek çok yeni özellikle gelmesi beklenen İPhone 12, herhangi bir değişiklik olmaması halinde max, pro ve pro max seçenekleri ile lansmanda yerini alacak. Tanıtım öncesinde kullanıcıları kötü bir sürpriz de yapan Apple ,iPhone cihazlarda bundan sonra şarj cihazı olmayacağı bilgisini paylaştı. Diğer taraftan sızan bilgilere göre en yüksek model olan İphone 12 Pro Max modelinin en yüksek bellekli modeli 512 GB'ın 1.399 dolardan satışa sunulacağı iddia ediliyor. Tüm bu detayların aslı, bu akşam İPhone 12 tanıtımı ile ayyuka çıkacak. Peki, İPhone 12 tanıtımı saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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İPhone 12 tanıtımı sonrasında ne zaman çıkacak ve Türkiye'ye ne zaman gelecek soruları ile gündeme gelecek olan Apple, 13 Ekim Pazartesi günü önemli bir etkinlikle lansman için hazırlanıyor. Uzun zamandır beklenen, geçtiğimiz aylarda düzenlenen lansman ile tanıtılacağı düşünülen İPhone 12 için 13 Ekim akşamına hazırlanan Apple, bir dizi yenilikleri de gündemine alacak. Apple Park'ta gerçekleşecek olan etkinlik, Türkiye'den de canlı yayın ile izlenebilecek. Peki, İPhone 12 saat kaçta tanıtılacak ve Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
İphone 12 tanıtımı teknoloji tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Uzun süredir tanıtımı beklenen telefonun lansmanıyla ilgili Apple'dan önemli açıklama geldi. İPhone 12 için tarih açıklaması yapan şirket, tanıtımla beraber İphone 12 özelliklerini ve fiyatını duyuracak. iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket hazırladı.
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İPHONE 12 TANITIMI SAAT KAÇTA?
Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPad'leriyle birlikte Apple Watch serisini duyurmuştu; ancak iPhone modellerini gün yüzüne çıkarmamıştı. Salgın nedeniyle aylarca üretimi durdurmak zorunda kalan Apple'ın bu nedenle etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği konuşuldu. Lansman 13 Ekim TSİ 20.00'da başlayacak ve 22.00'a kadar devam edecek.
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Şimdi ise Apple'ın duyurusunu yapacağı iPhone modellerinden biri ilk kez resmiyet kazandı. İnternete sızan bir görüntüde yeni iPhone modellerinin kılıf isimleri yer alıyor. Çin'de üretildiği dikkat çeken bu kılıfların arasında iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Mini ismi yer alıyor.
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İPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?
Cihazların özellikleri henüz kesinlik kazanmış değil; ancak sızan bilgilere göre iPhone 12 serisinin fiyatları şöyle:
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
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İPHONE KUTULARINDAN ADAPTÖR ÇIKMAYACAK
iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak.