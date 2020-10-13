İPhone 12 tanıtımı saat kaçta? Apple İPhone 12 tanıtımı öncesi sürpriz gelişmeler!

İPhone 12 tanıtımı sonrasında ne zaman çıkacak ve Türkiye'ye ne zaman gelecek soruları ile gündeme gelecek olan Apple, 13 Ekim Pazartesi günü önemli bir etkinlikle lansman için hazırlanıyor. Uzun zamandır beklenen, geçtiğimiz aylarda düzenlenen lansman ile tanıtılacağı düşünülen İPhone 12 için 13 Ekim akşamına hazırlanan Apple, bir dizi yenilikleri de gündemine alacak. Apple Park'ta gerçekleşecek olan etkinlik, Türkiye'den de canlı yayın ile izlenebilecek. Peki, İPhone 12 saat kaçta tanıtılacak ve Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



İphone 12 tanıtımı teknoloji tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Uzun süredir tanıtımı beklenen telefonun lansmanıyla ilgili Apple'dan önemli açıklama geldi. İPhone 12 için tarih açıklaması yapan şirket, tanıtımla beraber İphone 12 özelliklerini ve fiyatını duyuracak. iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket hazırladı.