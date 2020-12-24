iPhone 12 serisi ile çekilen yeni yıl fotoğrafları
Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone modellerini Türkiye'de satışa sundu. Özellikle iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, kamera tarafında iddialı telefonlar. İşte iPhone 12 serisi ile çekilen yeni yıl fotoğrafları...
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2020 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde yeni yılı umutlarla bekliyoruz. Billur Saatçi'nin elinden işte iPhone 12 ailesi ile çekilen yeni yıl fotoğrafları ve fotoğraf ipuçları...
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"Gece çekimini iPhone 12 Pro Max ile denedim. Salondaki bütün ışıklar kapalı. Ortamda sadece mum ve yılbaşı ağacının led ışıkları yanıyordu.
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iPhone’un kamerası düşük ışıklı bir ortam algıladığında Gece modu otomatik olarak açılır. Otomatik ayarı kullanabilir veya tercih ettiğiniz pozlama süresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
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Sadece gece pozunu bitirmek için gereken süre boyunca kamerayı sabit tutmayı unutmayın. iPhone 12 Pro Max’te yaptığım çekimleri Apple ProRAW çektim. Apple ProRAW formatında fotoğraf çekmek, gece çektiğim kareleri editlerken fotoğrafı ışıklandırmada bana daha fazla müdahale imkanı sağlıyor.
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iPhone ile harika gece çekimleri yapmak artık çok daha kolay. iPhone 12 Pro Max'teki yeni Geniş kamera, daha büyük sensörü sayesinde kaliteyi daha da artırıyor.
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iPhone 12 Pro Max’in 10 bit renk derinliğindeki HDR Dolby Vision formatındaki videolarında renkler gece çekiminde dahi hiç olmadığı kadar renkli ve canlı gözüküyor.
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"Geceyi aydınlatan yeni yıl ışıkları" iPhone 12 Pro Max ile çekildi
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"Yılbaşı süsleri vazgeçemediklerimden" iPhone 12 Pro Max ile çekildi
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Kahve köşesi, iPhone 12 Pro Max ile çekildi
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iPhone 12 Pro Max’in Gece modu ile çekildi
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Kahveyi ön planda tutup, arkasına derinlik vermeyi tercih ediyorum. En çok kullandığım filtre, iOS’in kendi fotoğraf uygulaması içindeki; Vivid Warm.
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Yılın en sevdiğim zamanları, iPhone 12 Pro ile çekildi
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Keyif köşesi, iPhone 12 Pro ile çekildi
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Fotoğrafları portre moduyla çekip, beyaz mermer zemini daha net ve parlak bir zemin olarak gösterdiği Vivid Cool filtre tercih ettim."