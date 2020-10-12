İphone 12 ne zaman tanıtılacak? İphone 12 için geri sayım başladı!

İPhone 12 tanıtımı için geri sayım başladı. Uzun bir süredir lansman ile tanıtılması beklenen İPhone 12 için tarih açıklaması bekleyen Apple fanları için şirketten önemli bir açıklama geldi. 13 Ekim Salı günü bir lansman yapacaklarını duyuran Apple, İPhone 12 bekleyen kişilerde heyecana neden oldu. Peki, İPhone 12 yarın tanıtılacak mı? İşte, o bilgiler