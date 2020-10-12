İphone 12 ne zaman tanıtılacak? İphone 12 için geri sayım başladı!
İPhone 12 tanıtımı ile amiral gemisi cihazın yeni versiyonu takipçilerle tanıştırılacak. Bazı yeni özellikler ile gelmesi beklenen İPhone 12 için küçük hayal kırıklıkları yaşanması da kaçınılmaz olacak. Apple tarafından alınan radikal bir karar ile yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak. Peki, İPhone 12 ne zaman tanıtılacak? İşte, tanıtım tarihi ve İPhone 12 hakkında bazı bilgiler
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İPhone 12 tanıtımı için geri sayım başladı. Uzun bir süredir lansman ile tanıtılması beklenen İPhone 12 için tarih açıklaması bekleyen Apple fanları için şirketten önemli bir açıklama geldi. 13 Ekim Salı günü bir lansman yapacaklarını duyuran Apple, İPhone 12 bekleyen kişilerde heyecana neden oldu. Peki, İPhone 12 yarın tanıtılacak mı? İşte, o bilgiler
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Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPad'leriyle birlikte Apple Watch serisini duyurmuştu; ancak iPhone modellerini gün yüzüne çıkarmamıştı. Salgın nedeniyle aylarca üretimi durdurmak zorunda kalan Apple'ın bu nedenle etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği konuşuldu. Lansman 13 Ekim TSİ 21.00'da gerçekleşecek.
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Şimdi ise Apple'ın duyurusunu yapacağı iPhone modellerinden biri ilk kez resmiyet kazandı. İnternete sızan bir görüntüde yeni iPhone modellerinin kılıf isimleri yer alıyor. Çin'de üretildiği dikkat çeken bu kılıfların arasında iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Mini ismi yer alıyor.
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İPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?
Cihazların özellikleri henüz kesinlik kazanmış değil; ancak sızan bilgilere göre iPhone 12 serisinin fiyatları şöyle:
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
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İPHONE KUTULARINDAN ADAPTÖR ÇIKMAYACAK
iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak.