İphone 12 ne zaman tanıtılacak? İphone 12 fiyatı ve özellikleri için geri sayım başladı!

İPhone 12 tanıtımı ile amiral gemisi cihazın yeni versiyonu takipçilerle tanıştırılacak. Bazı yeni özellikler ile gelmesi beklenen İPhone 12 için küçük hayal kırıklıkları yaşanması da kaçınılmaz olacak. Apple tarafından alınan radikal bir karar ile yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak. Peki, İPhone 12 ne zaman tanıtılacak? İşte, tanıtım tarihi ve İPhone 12 hakkında bazı bilgilerİPhone 12 tanıtımı için geri sayım başladı. Uzun bir süredir lansman ile tanıtılması beklenen İPhone 12 için tarih açıklaması bekleyen Apple fanları için şirketten önemli bir açıklama geldi. 13 Ekim Salı günü bir lansman yapacaklarını duyuran Apple, İPhone 12 bekleyen kişilerde heyecana neden oldu.