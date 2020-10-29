iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 12 hakkında son bilgiler
Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı iPhone 12 serisi yeni telefonlarının Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı, pek çok Apple kullanıcısı tarafından merak ediliyor. iPhone 12 ailesi halen Türkiye’de satışa çıkmadı, ürünü meraklıları kasım ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. Peki, iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak?
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iPhone 12 ailesi 12 Mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modellerinden oluşuyor. 16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim’de, 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan 12 mini ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12'yi, Apple Park’ta düzenlenen etkinlikle tanıttı. Tanıtımda iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı model görücüye çıktı. Belirlenen fiyatlara göre; iPhone 12 mini 699, iPhone 12 799, iPhone 12 Pro 999 ve iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan satışa çıkacak.
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Apple'ın yeni iPhone modellerinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise açıklanmadı. İlerleyen günlerde belli olacak.
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AİRPODS SATIŞLARI ARTACAK
Apple, çok tartışılacak bir karara imza atarak iPhone 12 serisi ile birlikte kutudan hem kulaklıkları hem de şarj adaptörünü çıkardı. Kullanıcılar, yeni bir iPhone modeli aldıklarında artık bu iki aksesuarı da ayrıca edinmeleri gerekecek.
Apple'ın bu hamlesinin ardından AirPods satışlarını da artması bekleniyor. Şirket, son olarak 2. nesil AirPods ile AirPods Pro'yu kullanıcılarına sunmuş ve büyük ilgi görmüştü. Ülkemizde fiyatları geçtiğimiz günlerde artan bu ürünler, iPhone 12 alacak kullanıcılar için de bir seçenek olacak.
Apple'a yakın kaynaklara göre şirket, Beats Flex adında uygun fiyatlı bir kulaklık modelini de satışa sunabilir.
Sonuç itibariyle kutudan aksesuarları çıkararak kendisi adına kayda değer bir tasarruf yapma imkanı bulan Apple, ayrıca satın alınan EarPods veya AirPods kulaklıklarından da kazanacak.