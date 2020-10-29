iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 12 hakkında son bilgiler

AİRPODS SATIŞLARI ARTACAK Apple, çok tartışılacak bir karara imza atarak iPhone 12 serisi ile birlikte kutudan hem kulaklıkları hem de şarj adaptörünü çıkardı. Kullanıcılar, yeni bir iPhone modeli aldıklarında artık bu iki aksesuarı da ayrıca edinmeleri gerekecek.



Apple'ın bu hamlesinin ardından AirPods satışlarını da artması bekleniyor. Şirket, son olarak 2. nesil AirPods ile AirPods Pro'yu kullanıcılarına sunmuş ve büyük ilgi görmüştü. Ülkemizde fiyatları geçtiğimiz günlerde artan bu ürünler, iPhone 12 alacak kullanıcılar için de bir seçenek olacak.



Apple'a yakın kaynaklara göre şirket, Beats Flex adında uygun fiyatlı bir kulaklık modelini de satışa sunabilir.



Sonuç itibariyle kutudan aksesuarları çıkararak kendisi adına kayda değer bir tasarruf yapma imkanı bulan Apple, ayrıca satın alınan EarPods veya AirPods kulaklıklarından da kazanacak.



