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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 18:43 | 

Apple'ın bu yeni iPhone modeli satmıyor! Hayal kırıklığı yarattı

Apple, yeni iPhone modellerinden biri ile büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Peki ama neden?

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5.4 inç'lik bir ekranla gelen iPhone 12 mini, Apple cephesinde hayal kırıklığı yaratıyor.

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Satışa sunulmasının üzerinden epey zaman geçmesine karşın satışlara bakıldığında bu iPhone modeline kimsenin ilgi göstermediği ortaya çıktı.

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Pro serisi telefonlarında kamera tarafında farkını ortaya koyan iPhone modelleri, iPhone 12 ve iPhone 12 mini'ye gelindiğinde ise bekleneni veremiyor.

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Kullanıcılar ya iPhone 12 alıyor ya da daha önce satışa sunulan iPhone SE 2020 modelini tercih ediyor.

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ABD’de 3 büyük operatörün satışlarına bakıldığında iPhone 12 mini yüzde 4-5 gibi bir paya sahip. iPhone 12 ise yüzde 24-33 aralığında ilerliyor. Pek çok donanım özelliği aynı olsa da iPhone 12 mini daha küçük bir ekrana sahip.

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Minik ekranlı iPhone modellerinden biri olan iPhone SE 2020'nin de iPhone 12 mini'nin satışlarını baltaladığı görülüyor.

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Diğer yandan Apple, şarj adaptörlerini yeniliyor.

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Apple'ın iPhone ve iPad modellerini hızlı olarak şarj eden 20W USB-C güç adaptörü Türkiye'de satışa çıktı.

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Adaptör 199 TL fiyat etiketine sahip. Bu adaptörü kullanarak iPhone 8 ve sonrasındaki iPhone modellerini hızlı şarj edebilirsiniz.

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Diğer yandan iPhone'lar için bir dönemin sonu da geldi. Eğer bu iPhone modellerinden birini kullanıyorsanız bakın neyle karşılaşacaksınız?

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iOS 15 güncellemesi ile birlikte 'ölüme terk edilecek' iPhone modelleri ortaya çıktı.

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iPhone 6S

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iPhone 6S Plus

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Diğer yandan Apple'ın beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

15İşte fiyatlar
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İşte fiyatlar

iPhone 12 64 GB: 10.999 TL

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iPhone 12 128 GB: 11.499 TL

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iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

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iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL

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iPhone 12 mini 128 GB:10.499 TL

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iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL

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iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL

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iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL

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iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL

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iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL

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iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL

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iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL

28Peki ne zaman satışa çıkacaklar
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Peki ne zaman satışa çıkacaklar?

iPhone 12 mini: Tarih açıklanmadı

iPhone 12: Satışa çıktı

iPhone 12 Pro: Satışa sunuldu

iPhone 12 Pro Max: Tarih açıklanmadı

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Diğer yandan Apple, geçtiğimiz aylarda da Türkiye genelinde fiyatlarını değiştirmişti. İşte satışta olan iPhone modellerinin yeni fiyatları...

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AirPods Pro eski fiyat: 2099 TL

Yeni fiyat: 2499 TL

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İkinci nesil AirPods eski fiyat: 1299 TL

Yeni fiyat: 1599 TL

32İşte iPhoneların yeni Türkiye fiyatları
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İşte iPhone'ların yeni Türkiye fiyatları

Apple, aylar önce de sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirmişti. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...

33iPhone 11 - 64 GB
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iPhone 11 - 64 GB

Eski fiyat: 7.299 TL

Yeni fiyat: 7.999 TL

Fark: 700 TL

34iPhone 11 – 128 GB
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iPhone 11 – 128 GB

Eski fiyat: 7.749 TL

Yeni fiyat: 8.449 TL

Fark: 700 TL

35iPhone 11 - 256 GB
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iPhone 11 - 256 GB

Eski fiyat: 8.599 TL

Yeni fiyat: 9.299 TL

Fark: 700 TL

36iPhone 11 Pro – 64 GB
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iPhone 11 Pro – 64 GB

Eski fiyat: 10.999 TL

Yeni fiyat: 11.999 TL

Fark: 1000 TL

37iPhone 11 Pro – 256 GB
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iPhone 11 Pro – 256 GB

Eski fiyat: 12.299 TL

Yeni fiyat: 13.299 TL

Fark: 1000 TL

38iPhone 11 Pro – 512 GB
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iPhone 11 Pro – 512 GB

Eski fiyat: 13.999 TL

Yeni fiyat: 15.149 TL

Fark: 1150 TL

39iPhone 11 Pro Max – 64 GB
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iPhone 11 Pro Max – 64 GB

Eski fiyat: 11.999 TL

Yeni fiyat: 13.199 TL

Fark: 1200 TL

40iPhone 11 Pro Max – 256 GB
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iPhone 11 Pro Max – 256 GB

Eski fiyat: 13.299 TL

Yeni fiyat: 14.499 TL

Fark: 1200 TL

41iPhone 11 Pro Max – 512 GB
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iPhone 11 Pro Max – 512 GB

Eski fiyat: 14.999 TL

Yeni fiyat: 16.349 TL

Fark: 1350 TL

42iPhone XR – 64 GB
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iPhone XR – 64 GB

Eski fiyat: 6.499 TL

Yeni fiyat: 7.099 TL

Fark: 600 TL

43iPhone XR – 128 GB
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iPhone XR – 128 GB

Eski fiyat: 6.949 TL

Yeni fiyat: 7.549 TL

Fark: 600 TL

44Pro Display XDR (Standart cam)
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Pro Display XDR (Standart cam)

Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

Standart cam:

Eski fiyatı: 35.999 TL

Yeni fiyatı: 41.319 TL

Fiyat farkı: 5320 TL

45Pro Display XDR (nano-texture cam)
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Pro Display XDR (nano-texture cam)

Eski fiyatı: 42.999 TL

Yeni fiyatı: 52.459 TL

Fiyat farkı: 9460 TL

46Apple Pencil uçları
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Apple Pencil uçları

Eski fiyatı: 129 TL

Yeni fiyatı: 139 TL

Fiyat farkı: 10 TL

47iPhone SE 2020
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iPhone SE 2020

Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu. Cihazın başlangıç fiyatı 5299 TL...

48Appleın ölüme terk edeceği iPhone modelleri
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Apple'ın ölüme terk edeceği iPhone modelleri

iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenecek, hangilerine yüklenemeyecek?

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iPhone SE 2020

Güncellemeyi alacak. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni iPhone SE modeli, aynı zamanda Apple'ın diğer iPhone modellerine kıyasla satışa sunulan en 'uygun fiyatlı' telefonu...

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iPhone 11 Pro Max

Güncellemeyi alacak. Apple'ın ekosistemindeki en güçlü iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, geniş ekranı ve üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

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iPhone 11 Pro

Güncellemeyi alacak. iPhone 11 Pro Max'in kardeş modeli olan iPhone 11 Pro, daha küçük bir ekrana sahip olmasına karşın donanım özellikleri Pro Max ile hemen hemen aynı.

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iPhone 11

Güncellemeyi alacak. Apple'ın diğer iPhone 11 modellerine kıyasla 'uygun fiyatlı' modeli olan olan iPhone 11, farklı renk seçenekleri sunmasının yanı sıra çift kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

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iPhone XS Max

Güncellemeyi alacak. Apple'ın iPhone 11 serisinden bir yıl önce duyurduğu iPhone XS Max, bugün için halen çok satan iPhone modellerinden biri.

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iPhone XS

Güncellemeyi alacak. iPhone XS Max'in kardeş modeli olan ürünün en önemli farklı daha ufak bir ekrana sahip olması.

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iPhone XR

Güncellemeyi alacak. Apple'ın en çok satan iPhone modeli olan iPhone XR, arka yüzünde tek kameraya sahip ve dünyanın en çok satan telefonlar listesine girmeyi başarmış durumda.

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iPhone X

Güncellemeyi alacak. Apple'ın fiziksel ana tuşu ekrandan kaldırdığı ilk modeli olma özelliğine sahip. iPhone X, artık Apple'ın mağazalarında satılmıyor; ancak alışveriş sitelerinde halen yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

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iPhone 8 Plus

Güncellemeyi alacak. iPhone 8 serisi, yeni iPhone SE modelini saymazsak Home tuşunun bulunduğu son iPhone modellerinden biri. iPhone 8 Plus, yatay olarak iki arka kamera kullanıyor.

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iPhone 8

Güncellemeyi alacak. iPhone 8 Plus'a göre daha küçük bir ekrana sahip olmasının yanı sıra arka yüzünde de tek kamerası bulunuyor.

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iPhone 7 Plus

Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ın satışa sunulmasının üzerinden yıllar geçse de, Apple bu cihazını güncellemeye devam edecek. Halen iPhone 7 Plus kullanıyorsanız iOS 14 güncellemesini de yükleyebileceksiniz.

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iPhone 7

Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi iPhone 7'ler de iOS 14 güncellemesini alacak eski iPhone modellerinden biri.

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iPhone 6S Plus

Güncellemeyi alacak. Apple'ın geniş ekranlı ilk akıllı telefonlarından biri olan iPhone 6S Plus da iOS 14 güncellemesini alacak. iOS 15 güncellemesinde muhtemelen bu model liste dışı kalacak.

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iPhone 6S

Güncellemeyi alacak. iPhone 6S, Apple'ın iOS 14 güncelleme desteği sunduğu en eski iPhone modeli...

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iPhone 6 Plus

Ve Apple'ın desteğini çektiği telefonlara gelelim... iPhone 6 Plus iOS 14 güncellemesini alamayacak!

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iPhone 6

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 5S

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 5

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3G, iPhone 3GS ve diğer eski modeller de haliyle iOS 14 güncellemesi almayacak. Bu modeller uzun süredir güncellenmiyor.

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