Apple'ın bu yeni iPhone modeli satmıyor! Hayal kırıklığı yarattı

ABD’de 3 büyük operatörün satışlarına bakıldığında iPhone 12 mini yüzde 4-5 gibi bir paya sahip. iPhone 12 ise yüzde 24-33 aralığında ilerliyor. Pek çok donanım özelliği aynı olsa da iPhone 12 mini daha küçük bir ekrana sahip.