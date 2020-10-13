iPhone 12 , iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri belli oldu: İşte Apple'ın yeni bombaları
Apple, uzun bir zamandır beklenen yeni ürünlerini resmen tanıttı. Teknoloji devi Apple, lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyatı ve özelliklerini duyurdu. Bir dizi yenilikleri de gündemine alan iPhone 12 ailesinin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri ise 5G desteğine de sahip olması. Keskin hatlarla karşımıza çıkan iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ise merak konusu. İşte karşınızda Apple'ın çok konuşulacak yeni telefonları ve sürpriz ürünü...
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Apple yeni ürünlerini bu gece duyurdu. İşte karşınızda iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max...
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Apple yeni iPhone'larını tanıttı. Tanıtılan ilk model ise 5G desteğine de sahip olan iPhone 12 oldu.
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Merakla beklenen yeni Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.
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iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.
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Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor.
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Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A14 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU barındırıyor ve oyun performansı çok iyi.
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Apple, iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor.
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Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek.
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iPhone 12, ön cepheden bu şekilde görünüyor.
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MagSafe ile Apple kablosuz şarja yeni bir standart getiriyor. İşte karşınızda Apple'ın yeni ürünü MagSafe...
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MagSafe, gelişmiş yapısıyla dikkat çekerken, güçlü mıknatısıyla uyumlu aksesuarlarla sıkı şekilde bağlanacak ve şarj edilecek.
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Ve beklendiği gibi Apple'ın en minik telefonu iPhone mini de duyuruldu. İşte ilk görüntüsü...
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iPhone 12 ile iPhone 12 mini'nin yurt dışı fiyatları da belli oldu.
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Ve sıra iPhone 12 Pro'da... Dört farklı renk seçeneğiyle gelen yeni iPhone 12 Pro, paslanmaz çelik gövdeye sahip ve Ceramic Shield ekran camı, IP68 suya ve toza dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.
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Cihaz, aynı zamanda MagSafe aksesuarlarıyla uyumlu.
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iPhone 12 Pro ile yapılan çekimlerin karşılaştırmalı görüntüsü: Ultra geniş açı, geniş açı ve telefoto...
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iPhone 12 Pro'da Apple A14 Bionic işlemci yer alıyor. Bu işlemcide yer alan Görüntü İşaret İşlemcisi ise gelişmiş kamera özellikleri sunuyor. Her bir kamera Deep Fusion'ı destekliyor.
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iPhone 12 Pro, özellikle kamera tarafında oldukça iddialı bir telefon. Arkas yüzünde üç adet 12 megapiksel kamera yer alıyor. Apple bu kamera sistemini Pro Camera olarak duyuruyor.
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iPhone 12 Pro'nun büyük ekranlı modeli olan iPhone12 Pro Max'in ekranı 6.7 inç büyüklüğe sahip. Telefonun büyüklüğü ise iPhone 11 Pro Max ile aynı, bu önemli bir detay...
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Satışta olan mevcut bazı iPhone modelleriyle bugün tanıtılan modellerin yurt dışı fiyatları ise ekteki görüntüdeki gibi...
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Apple'ın amiral telefonları olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te Deep Fusion daha da geliştirilirken Apple ProRAW olarak adlandırılan yepyeni bir özellik de geliyor.
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iPhone 12 Pro serisinde yer alan bir diğer sürpriz ise LIDAR sensörü oldu. Bu sensör sadece artırılmış gerçeklik için kullanılmıyor; hızlı netleme, Gece modu ve düşük ışıkta performansı iyileştirme gibi birçok kamera işlevi için de kullanılacak.
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iPhone 12 Pro Max'in fiyatı da belli oldu.
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Apple'ın minik telefonu iPhone12 mini ile iPhone 12 Pro Max, 6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılıyor.. 13 Kasım'da da yine yurt dışında satışa sunulacak.
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İşte Apple'ın bu gece duyurduğu telefonların model model yurt dışı fiyatları...
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Apple'ın yeni iPhone modellerinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise açıklanmadı. İlerleyen günlerde belli olacak.
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Tanıtılan telefonların hepsi 5G hızında çalışacak. Yani bugüne dek internete en hızlı şekilde giren iPhone modelleri geliyor.
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Apple'ın bu gece düzenlediği etkinlikteki sürprizi ise yeni nesil Bluetooth speaker'ı HomePod mini oldu. Kompakt ve çekici tasarım, üst kısmında arka aydınlatmalı dokunmatik kontroller yer alıyor.
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HomePod mini, minik tasarımının yanı sıra dört temel özelliğe sahip. Ses kalitesi, akıllı asistan özellikleri, gizlilik ve güvenlik.
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HomePod mini'ye güç veren işlemci ise S5 çipi. İçinde bulunan işlemci sayesinde yakınında bulunan iPhone'u algılarken telefonda çalan müziği otomatik olarak çalmaya başlıyor. Farklı birçok müzik servisini de destekliyor.
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Siri sayesinde HomePod mini iPhone'daki birçok uygulamayla bağlantı kuruyor. Ve bu uygulamalardaki bilgileri sahibine aktarıyor. Ev içindeki her bir bireyin sesi tanınıyor ve ona uygun cevaplar veriliyor.