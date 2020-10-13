iPhone 12 , iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri belli oldu: İşte Apple'ın yeni bombaları

iPhone 12 Pro serisinde yer alan bir diğer sürpriz ise LIDAR sensörü oldu. Bu sensör sadece artırılmış gerçeklik için kullanılmıyor; hızlı netleme, Gece modu ve düşük ışıkta performansı iyileştirme gibi birçok kamera işlevi için de kullanılacak.