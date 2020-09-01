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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 10:28 | 

iPhone 12 ilk kez bu renkte satılacak

Apple, iPhone 12 serisi telefonları için son hazırlıklarını yapıyor. Yeni telefonlarda olacak bir renk var ki iPhone'larda ilk kez göreceksiniz.

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Apple, iPhone 12 serisi yeni telefonlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri bakın ne olacak?

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İlk kez koyu mavi renk seçeneği iPhone modellerinde olacak. Daha önce de Apple, iPhone 11 Pro serisinde koyu yeşil rengi ilk kez tercih etmişti.

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Apple, dört farklı iPhone 12 modeliyle geliyor. Peki yeni telefonların çıkış tarihi belli oldu mu? Türkiye'de ne zaman satışta göreceğiz?

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Apple'a yakın kaynaklardan Prosser, yeni iPhone'ların 12 Ekim itibarıyla ön siparişe sunulacağına ve 19 Ekim’de dünyanın belli ülkelerinde telefonun satın alınabileceğine dikkat çekiyor.

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Yine aynı kaynak, iPhone 12 Pro modellerinin ise kasım ayında satışa sunulacağını söylüyor. Yani çok daha geç bir tarihte... Peki bu telefonlar Türkiye'ye ne zaman gelir?

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Apple'ın iPhone 12 serisi telefonlarını Aralık ayından önce Türkiye'ye getirmesi beklenmiyor.

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Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 12'nin en merak edilen noktalarından biri de fiyatının ne olacağı...

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Apple henüz bilgi vermemiş olsa da, iPhone 12, 4G desteğine sahip ve diğer modellere göre en 'uygun' fiyatlı model olacak.

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Ancak buna karşın iPhone 12'nin fiyatı 800 dolar seviyelerinde olacak.

10Yeni iPhonelarda bir dönemin sonu
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Yeni iPhone'larda bir dönemin sonu

Diğer yandan iPhone 12 serisi telefonlarıyla gelen Apple, çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

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iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:

*Yakın bir tanıdığıma verdim.

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*Geri dönüşüme verdim.

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*Kaybettim.

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*Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.

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*Hala evde kullanıyorum.

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*Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.

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*Duruyor ama kullanmıyorum.

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*Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.

20İşte iPhoneların yeni Türkiye fiyatları
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İşte iPhone'ların yeni Türkiye fiyatları

Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak. Diğer yandan yeni iPhone'ların tanıtımından önce Apple, sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirdi. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...

21iPhone 11 - 64 GB
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iPhone 11 - 64 GB

Eski fiyat: 7.299 TL

Yeni fiyat: 7.999 TL

Fark: 700 TL

22iPhone 11 – 128 GB
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iPhone 11 – 128 GB

Eski fiyat: 7.749 TL

Yeni fiyat: 8.449 TL

Fark: 700 TL

23iPhone 11 - 256 GB
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iPhone 11 - 256 GB

Eski fiyat: 8.599 TL

Yeni fiyat: 9.299 TL

Fark: 700 TL

24iPhone 11 Pro – 64 GB
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iPhone 11 Pro – 64 GB

Eski fiyat: 10.999 TL

Yeni fiyat: 11.999 TL

Fark: 1000 TL

25iPhone 11 Pro – 256 GB
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iPhone 11 Pro – 256 GB

Eski fiyat: 12.299 TL

Yeni fiyat: 13.299 TL

Fark: 1000 TL

26iPhone 11 Pro – 512 GB
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iPhone 11 Pro – 512 GB

Eski fiyat: 13.999 TL

Yeni fiyat: 15.149 TL

Fark: 1150 TL

27iPhone 11 Pro Max – 64 GB
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iPhone 11 Pro Max – 64 GB

Eski fiyat: 11.999 TL

Yeni fiyat: 13.199 TL

Fark: 1200 TL

28iPhone 11 Pro Max – 256 GB
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iPhone 11 Pro Max – 256 GB

Eski fiyat: 13.299 TL

Yeni fiyat: 14.499 TL

Fark: 1200 TL

29iPhone 11 Pro Max – 512 GB
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iPhone 11 Pro Max – 512 GB

Eski fiyat: 14.999 TL

Yeni fiyat: 16.349 TL

Fark: 1350 TL

30iPhone XR – 64 GB
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iPhone XR – 64 GB

Eski fiyat: 6.499 TL

Yeni fiyat: 7.099 TL

Fark: 600 TL

31iPhone XR – 128 GB
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iPhone XR – 128 GB

Eski fiyat: 6.949 TL

Yeni fiyat: 7.549 TL

Fark: 600 TL

32Pro Display XDR (Standart cam)
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Pro Display XDR (Standart cam)

Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

Standart cam:

Eski fiyatı: 35.999 TL

Yeni fiyatı: 41.319 TL

Fiyat farkı: 5320 TL

33Pro Display XDR (nano-texture cam)
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Pro Display XDR (nano-texture cam)

Eski fiyatı: 42.999 TL

Yeni fiyatı: 52.459 TL

Fiyat farkı: 9460 TL

34Apple Pencil uçları
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Apple Pencil uçları

Eski fiyatı: 129 TL

Yeni fiyatı: 139 TL

Fiyat farkı: 10 TL

35iPhone SE 2020
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iPhone SE 2020

Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu. Cihazın başlangıç fiyatı 5299 TL...

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