iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatıyla sosyal medya gündeminde…
iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? Teknoloji devi Apple, lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyatı ve özelliklerini duyurmuştu. Lansman ardından en çok sorular sorular satış tarihi ve fiyatı oldu. Büyük bir ilgi gören iPhone 12 sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu. İnternette satışa çıkan iPhone 12'nin stok durumu 'tükendi' olarak görülüyor. Ancak aslında iPhone 12’nin satışı henüz başlamış değil.
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Apple'ın yeni modeli olan iPhone 12 özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da adından söz ettiriyor. 16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim’de, 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan 12 mini ise 13 Kasım’da satışa sunulacak.
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APPLE IPHONE 12 AİLESİ FİYATLARI
İşte Apple'ın bu gece duyurduğu telefonların model model yurt dışı fiyatları...
Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12'yi, Apple Park’ta düzenlenen etkinlikle tanıttı. Tanıtımda iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı model görücüye çıktı. Belirlenen fiyatlara göre; iPhone 12 mini 699, iPhone 12 799, iPhone 12 Pro 999 ve iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan satışa çıkacak.
Apple'ın yeni iPhone modellerinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise açıklanmadı. İlerleyen günlerde belli olacak.
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iPhone 12 fiyatı özellikleri
Merakla beklenen yeni Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.
iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.
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Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor.
Apple, iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor.
Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek.