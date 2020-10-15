iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatıyla sosyal medya gündeminde…

APPLE IPHONE 12 AİLESİ FİYATLARI İşte Apple'ın bu gece duyurduğu telefonların model model yurt dışı fiyatları...



Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12'yi, Apple Park’ta düzenlenen etkinlikle tanıttı. Tanıtımda iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı model görücüye çıktı. Belirlenen fiyatlara göre; iPhone 12 mini 699, iPhone 12 799, iPhone 12 Pro 999 ve iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan satışa çıkacak.



Apple'ın yeni iPhone modellerinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise açıklanmadı. İlerleyen günlerde belli olacak.