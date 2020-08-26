iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi, şaşkınlık yarattı
Apple, iPhone 12 serisi yeni telefonlarını satışa sunmak için gün sayıyor. Yeni modellerden biri olan iPhone 12 Pro Max ise çalışırken görüntülendi.
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Apple'ın beklenen yeni telefonlarından iPhone 12 Pro Max, aynı zamanda şirketin bugüne dek geliştirdiği en güçlü iPhone modeli olacak. Henüz tanıtımı yapılmayan iPhone 12 Pro Max, tanıtımından haftalar önce ilk kez çalışırken görüntülendi.
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Ekran görüntülerine bakıldığında iPhone 12 Pro Max'in 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olduğu dikkat çekiyor. Diğer bir deyişle ekranla olan etkileşiminize göre telefon, görüntüleri saniyede 60 kezden 120 keze kadar dinamik bir şekilde yenileyebilecek.
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Dikkat çeken bir diğer nokta ise iPhone 12 Pro Max'in mevcut iPhone modellerinde olduğu gibi ekranında düz bir çentiğe sahip olması. Bu konuda Apple önemli bir yenilik getirmiyor.
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6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefonun 2778x1284 piksel ekran çözünürlüğü sunması bekleniyor.
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Diğer yandan telefon, 4K çözünürlükte 120/240 FPS ağır çekim videoları da çekebilecek. LiDAR tarayıcı teknolojisinin gelişmiş gece modu ile gelişmiş gürültü azaltma için kullanılacağı düşünülüyor.
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Apple, dört farklı iPhone 12 modeliyle geliyor. Peki yeni telefonların çıkış tarihi belli oldu mu? Türkiye'de ne zaman satışta göreceğiz?
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Apple'a yakın kaynaklardan Prosser, yeni iPhone'ların 12 Ekim itibarıyla ön siparişe sunulacağına ve 19 Ekim’de dünyanın belli ülkelerinde telefonun satın alınabileceğine dikkat çekiyor.
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Yine aynı kaynak, iPhone 12 Pro modellerinin ise kasım ayında satışa sunulacağını söylüyor. Yani çok daha geç bir tarihte... Peki bu telefonlar Türkiye'ye ne zaman gelir?
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Apple'ın iPhone 12 serisi telefonlarını Aralık ayından önce Türkiye'ye getirmesi beklenmiyor.
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Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 12'nin en merak edilen noktalarından biri de fiyatının ne olacağı...
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Apple henüz bilgi vermemiş olsa da, iPhone 12, 4G desteğine sahip ve diğer modellere göre en 'uygun' fiyatlı model olacak.
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Ancak buna karşın iPhone 12'nin fiyatı 800 dolar seviyelerinde olacak.
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Yeni iPhone'larda bir dönemin sonu
Diğer yandan iPhone 12 serisi telefonlarıyla gelen Apple, çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
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iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:
*Yakın bir tanıdığıma verdim.
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*Geri dönüşüme verdim.
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*Kaybettim.
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*Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.
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*Hala evde kullanıyorum.
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*Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.
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*Duruyor ama kullanmıyorum.
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*Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.
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İşte iPhone'ların yeni Türkiye fiyatları
Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak. Diğer yandan yeni iPhone'ların tanıtımından önce Apple, sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirdi. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...
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iPhone 11 - 64 GB
Eski fiyat: 7.299 TL
Yeni fiyat: 7.999 TL
Fark: 700 TL
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iPhone 11 – 128 GB
Eski fiyat: 7.749 TL
Yeni fiyat: 8.449 TL
Fark: 700 TL
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iPhone 11 - 256 GB
Eski fiyat: 8.599 TL
Yeni fiyat: 9.299 TL
Fark: 700 TL
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iPhone 11 Pro – 64 GB
Eski fiyat: 10.999 TL
Yeni fiyat: 11.999 TL
Fark: 1000 TL
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iPhone 11 Pro – 256 GB
Eski fiyat: 12.299 TL
Yeni fiyat: 13.299 TL
Fark: 1000 TL
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iPhone 11 Pro – 512 GB
Eski fiyat: 13.999 TL
Yeni fiyat: 15.149 TL
Fark: 1150 TL
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iPhone 11 Pro Max – 64 GB
Eski fiyat: 11.999 TL
Yeni fiyat: 13.199 TL
Fark: 1200 TL
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iPhone 11 Pro Max – 256 GB
Eski fiyat: 13.299 TL
Yeni fiyat: 14.499 TL
Fark: 1200 TL
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iPhone 11 Pro Max – 512 GB
Eski fiyat: 14.999 TL
Yeni fiyat: 16.349 TL
Fark: 1350 TL
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iPhone XR – 64 GB
Eski fiyat: 6.499 TL
Yeni fiyat: 7.099 TL
Fark: 600 TL
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iPhone XR – 128 GB
Eski fiyat: 6.949 TL
Yeni fiyat: 7.549 TL
Fark: 600 TL
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Pro Display XDR (Standart cam)
Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.
Standart cam:
Eski fiyatı: 35.999 TL
Yeni fiyatı: 41.319 TL
Fiyat farkı: 5320 TL
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Pro Display XDR (nano-texture cam)
Eski fiyatı: 42.999 TL
Yeni fiyatı: 52.459 TL
Fiyat farkı: 9460 TL
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Apple Pencil uçları
Eski fiyatı: 129 TL
Yeni fiyatı: 139 TL
Fiyat farkı: 10 TL
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iPhone SE 2020
Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu. Cihazın başlangıç fiyatı 5299 TL...