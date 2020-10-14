iPhone 12 serisi ön sipariş ne zaman? İşte Apple iPhone 12 , iPhone 12 Pro özellikleri ve fiyatı!

iPhone 12 Pro, özellikle kamera tarafında oldukça iddialı bir telefon. Arkas yüzünde üç adet 12 megapiksel kamera yer alıyor. Apple bu kamera sistemini Pro Camera olarak duyuruyor.



iPhone 12 Pro'nun büyük ekranlı modeli olan iPhone12 Pro Max'in ekranı 6.7 inç büyüklüğe sahip. Telefonun büyüklüğü ise iPhone 11 Pro Max ile aynı, bu önemli bir detay...



Satışta olan mevcut bazı iPhone modelleriyle bugün tanıtılan modellerin yurt dışı fiyatları ise ekteki görüntüdeki gibi...



Apple'ın amiral telefonları olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te Deep Fusion daha da geliştirilirken Apple ProRAW olarak adlandırılan yepyeni bir özellik de geliyor.



iPhone 12 Pro serisinde yer alan bir diğer sürpriz ise LIDAR sensörü oldu. Bu sensör sadece artırılmış gerçeklik için kullanılmıyor; hızlı netleme, Gece modu ve düşük ışıkta performansı iyileştirme gibi birçok kamera işlevi için de kullanılacak.iPhone 12 Pro Max'in fiyatı da belli oldu.