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GeriHayat İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tanrıyar'ın eski hali ve çocuğu
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Hayat
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 11:02 | 

İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tanrıyar'ın eski hali ve çocuğu

2019'da Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar imajı ile konuşulmaya devam ediyor. Saçlarını doğal halinde bırakan İpek Tanrıyar'ın evliliğinden Aras adında bir de çocuğu oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İpek Tanrıyar'ın eski hali...

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Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, bir süre kariyerine ara vererek Murat Evler ile evliliklerinden dünyaya getirdği oğlu Aras'ın bakımına zaman ayırmıştı.
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Doğal imajı ile de çok konuşulan İpek Tanrıyar'ın eski hali merak konusu oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir? İşte İpek Tanrıyar'ın eski hali ve çocuğu...
3İPEK TANRIYAR KİMDİR

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980'da İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı.
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Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı. En çok, sanatçı Mutaf'ın "Aişa" şarkısının video klibinde oynamasıyla ünlenmiştir.
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28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi. Evliliğinden bir yıl sonra ise bebek sahibi olan İpek Tanrıyar, çocuğuna Aras ismini verdi.
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