İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tanrıyar'ın eski hali ve çocuğu
2019'da Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar imajı ile konuşulmaya devam ediyor. Saçlarını doğal halinde bırakan İpek Tanrıyar'ın evliliğinden Aras adında bir de çocuğu oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İpek Tanrıyar'ın eski hali...
Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, bir süre kariyerine ara vererek Murat Evler ile evliliklerinden dünyaya getirdği oğlu Aras'ın bakımına zaman ayırmıştı.
İPEK TANRIYAR KİMDİR?
İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980'da İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı.