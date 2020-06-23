iPadOS 14 tanıtıldı: İşte gelen tüm yenilikler

Apple Pencil ve El Yazısıyla Alınan Notlar ile Daha Fazlasını yapmak iPadOS 14, Apple Pencil ile birlikte iPad’e Scribble özelliğini getiriyor. Kullanıcılar herhangi bir metin alanına el yazısıyla not aldıklarında otomatik olarak metne dönüştürülüyor. Böylece iMessage’a yanıt vermek veya Safari’de arama yapmak gibi işlemler daha hızlı ve kolayca yapılabiliyor. El yazısıyla yazılan her şey ve dönüştürülen metinler cihazda gizli ve güvenli bir şekilde tutuluyor.