iOS15 güncellemesi ne zaman gelecek? Hangi iPhone'lar iOS15 güncellemesi alacak?
Apple tarafından düzenlenen WWDC 2021 ile birlikte iOS 15 hakkındaki ayrıntılar da belli oldu. Yeni iOS'un tam olarak ne zaman tanıtılacağı netleşmedi. iOS 15'in sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor. Peki, iOS15 güncellemesi ne zaman gelecek? Hangi iPhone'lar iOS15 güncellemesi alacak?
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1
Apple, WWDC 2021 etkinliğine iOS 15'i tanıtarak başladı. iOS 15'in hangi iPhone'lere geleceği, ne zaman çıkacağı ve hangi yenilikleri getireceği açıklandı.
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iOS 15 güncellemesini alacak modeller ise şöyle
iOS 15 güncellemesini alacak modeller ise şöyle; iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone X serisi, iPhone 8 serisi, iPhone 7 serisi, iPhone 6 serisi, iPhone SE, iPhone SE 2020 ve iPod touch (7. Nesil)
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iOS 15'in kararlı sürümünün çıkacağı tam tarih henüz açıklanmadı. Ancak iOS 15'in kararlı sürümünün sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.