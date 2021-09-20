İOS 15 ne zaman, saat kaçta çıkacak? İOS 15 hangi telefonlara gelecek?

İOS 15 ne zaman, saat kaçta çıkacak? sorusu 20 Eylül Pazartesi gününüjn gündem maddelerinden birisi oldu. Pek çok yeniliği ve özelliği bünyesinde toplayan iOS 15, birçok modelle kullanımda olacak. Ancak bazı iPhone modelleri, iOS 15'i alamayacak. Apple'ın 20 Eylül tarihinde bütün kullanıcılara yeni iOS 15'i sunması bekleniyor. İOS 15'in cihazlara gece saatlerine kadar güncelleme bildirimi ile tanımlanması bekleniyor. Peki, İOS 15 hangi telefonlara gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler