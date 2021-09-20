İOS 15 ne zaman, saat kaçta çıkacak? İOS 15 hangi telefonlara gelecek?
İOS 15 ne zaman, saat kaçta çıkacağı ile pek çok kullanıcısının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 4 yeni iPhone 13 modelini tanıtan Apple yeni modellerini görücüye çıkardı. Lansmanın ardından kullanıcıların gözü İOS 15 çıkış tarihine çevrildi. Apple, bir dizi yeni özellikleri iPhone cihazlarıyla buluşturacak. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarına çeşitli yenilikler tanınacak. Peki, İOS 15 ne zaman çıkacak ve Apple İOS 15 hangi telefonlara yüklenecek? İşte, İOS 15 çıkış tarihi hakkında bilgiler.
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1
İOS 15 ne zaman, saat kaçta çıkacak? sorusu 20 Eylül Pazartesi gününüjn gündem maddelerinden birisi oldu. Pek çok yeniliği ve özelliği bünyesinde toplayan iOS 15, birçok modelle kullanımda olacak. Ancak bazı iPhone modelleri, iOS 15'i alamayacak. Apple'ın 20 Eylül tarihinde bütün kullanıcılara yeni iOS 15'i sunması bekleniyor. İOS 15'in cihazlara gece saatlerine kadar güncelleme bildirimi ile tanımlanması bekleniyor. Peki, İOS 15 hangi telefonlara gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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İOS 15 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
İOS 15 aşağıdaki cihazlara tanımlanacak;
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
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İOS 15 ÖZELLİKLERİ
Yeni güncelleme ile tarzınızı, modunuzu veya mevsimi yansıtmak için Memoji’nizi 40’tan fazla kıyafet seçeneğiyle özelleştirebiliyor ve üç adede kadar farklı renk seçebiliyorsunuz. Beden dilinizi vücudunuzun üst kısmını da kapsayacak şekilde yansıtan Memoji çıkartmalarıyla tarzınızı ortaya koyabiliyorsunuz.
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Mesajlar’da sizinle paylaşılan bağlantılar, görseller ve diğer içerikler şimdi ilgili uygulamada Sizinle Paylaşılanlar adlı yeni bir bölümde yer alıyor.Üstelik Mesajlar’a dönmek zorunda kalmadan, doğrudan içeriği açtığınız uygulamadan yanıt verebiliyorsunuz.
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Arkadaşlarınızla FaceTime görüşmesi yaparken onlarla online olarak film ve TV programlarını izleyin. Eşzamanlı oynatma ve denetimler sayesinde herkes aynı sahnelere aynı anda gülebiliyor, şaşırabiliyor ve tepki verebiliyor. Ve ses düzeyi otomatik olarak ayarlandığından izlemeye devam ederken bir yandan da konuşabiliyorsunuz.
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FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşın. TV programları ve filmleri izlemenin ya da müzik dinlemenin keyfini birlikte çıkarın. SharePlay,ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar aileniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yepyeni bir yolunu sunuyor.