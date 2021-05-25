iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 alması beklenen telefonlar

iOS 15 ne zaman çıkacak? Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS işletim sistemi yönelik yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Her yıl kullanıcı kitlesine köklü değişiklikler sunan Apple, yeni güncelleme ile birlikte bir dizi yenilikler sunacak. Bu yeni nesil işletim sisteminin yani iOS 15'in Haziran ayında tanıtılması ve Eylül ayında da Apple kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Ancak iOS 15 bazı iPhone modellerine yüklenebilecek.