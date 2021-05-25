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GeriTeknoloji iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 alması beklenen telefonlar
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Teknoloji
Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 13:26 | 

iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 alması beklenen telefonlar

iOS 15 ile Apple, bir dizi yeni özellikleri iPhone cihazlarıyla buluşturacak. iOS 15 güncellemesinin çıkış tarihi de merak konusu oldu. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarına çeşitli yenilikler sunacak. Ancak iOS 15 her telefonda kullanılamayacak. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 uyumlu telefonlar...

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1

Kısa bir süre önce iOS 14.5 güncellemesini kullanıcılarına sunan Apple, önemli değişiklikler için iOS 15 üzerinde çalışıyor. Ancak bazı iPhone modelleri, iOS 15'i alamayacak. Pek çok kullanıcı da iOS 15 ne zaman çıkacak,iOS 15 uyumlu telefonlar neler sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

2iOS 15 ne zaman çıkacak

iOS 15 ne zaman çıkacak?

Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS işletim sistemi yönelik yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Her yıl kullanıcı kitlesine köklü değişiklikler sunan Apple, yeni güncelleme ile birlikte bir dizi yenilikler sunacak. Bu yeni nesil işletim sisteminin yani iOS 15'in Haziran ayında tanıtılması ve Eylül ayında da Apple kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Ancak iOS 15 bazı iPhone modellerine yüklenebilecek.

3iOS 15in hangi telefonlara gelmesi bekleniyor

iOS 15'in hangi telefonlara gelmesi bekleniyor?

Apple'ın iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için desteği bırakacağı yani yeni güncellemeyi bu cihazların alamayacağı düşünülüyor. Bu da güncellemenin şu cihazlarda kullanılabilmesi bekleniyor:

4

iPhone 13 serisi
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Mini
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max

5

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone SE 2020
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPod touch (7. nesil)

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