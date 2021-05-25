iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 alması beklenen telefonlar
iOS 15 ile Apple, bir dizi yeni özellikleri iPhone cihazlarıyla buluşturacak. iOS 15 güncellemesinin çıkış tarihi de merak konusu oldu. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarına çeşitli yenilikler sunacak. Ancak iOS 15 her telefonda kullanılamayacak. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 uyumlu telefonlar...
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Kısa bir süre önce iOS 14.5 güncellemesini kullanıcılarına sunan Apple, önemli değişiklikler için iOS 15 üzerinde çalışıyor. Ancak bazı iPhone modelleri, iOS 15'i alamayacak. Pek çok kullanıcı da iOS 15 ne zaman çıkacak,iOS 15 uyumlu telefonlar neler sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...
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iOS 15 ne zaman çıkacak?
Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS işletim sistemi yönelik yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Her yıl kullanıcı kitlesine köklü değişiklikler sunan Apple, yeni güncelleme ile birlikte bir dizi yenilikler sunacak. Bu yeni nesil işletim sisteminin yani iOS 15'in Haziran ayında tanıtılması ve Eylül ayında da Apple kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Ancak iOS 15 bazı iPhone modellerine yüklenebilecek.
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iOS 15'in hangi telefonlara gelmesi bekleniyor?
Apple'ın iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için desteği bırakacağı yani yeni güncellemeyi bu cihazların alamayacağı düşünülüyor. Bu da güncellemenin şu cihazlarda kullanılabilmesi bekleniyor:
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iPhone 13 serisi iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Mini iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
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iPhone XS iPhone XS Max iPhone SE 2020 iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 iPod touch (7. nesil)