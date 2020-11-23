iOS 15 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?

iOS 14'ün yayınlanmasıyla birlikte pek çok iPhone kullanıcısı yeni güncellemeye geçti bile. Şimdi ise gözler gelecek yıl duyurulacak olan iOS 15'e çevrildi.Apple'ın gelecek yılın Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2021 etkinliğinde ilk kez duyurulması beklenen iOS 15, pek çok yeni özellikle gelecek. Ancak bu özelliklerin hiçbiri henüz bilinmiyor. Peki hangi iPhone modelleri iOS 15 desteğine sahip olacak? İşte o modeller:— iPhone 12 Pro Max — iPhone 12 Pro— iPhone 12 mini— iPhone 12— iPhone 11— iPhone 11 Pro— iPhone 11 Pro Max— iPhone XS— iPhone XS Max— iPhone XR— iPhone X—iPhone 8— iPhone 8 Plus— iPhone 7—iPhone 7 Plus— iPhone SE (ikinci nesil)