iOS 15.4 BETA yayınlandı: Apple iOS 15.4 güncelleme özellikler ve indirilebilecek cihazlar

7/8 BETA SÜRÜMÜ NASIL İNDİRİLİR? Apple Beta Yazılım Programının bir üyesi olarak, yayın öncesi sürümleri test ederek ve ne düşündüğünüzü bize bildirerek Apple yazılımının şekillendirilmesinde yer alabilirsiniz. iPhone’unuzdan Safari’yi açarak Apple’ın beta yazılım portalını açtıktan sonra kayıt olup telefonunuzu yedekleyin.

8/8 Profili indir yazan bir seçenek görene kadar aşağı doğru sayfayı kaydırın ve bu uyarıya “izin ver” diyerek devam edin. Ayarlar ekranında yazan “profil indirildi” şeklindeki uyarıya tıkladıktan sonra telefonunuza iOS 15.4 güncellemesini indirebilirsiniz.

Apple iOS 15.4 özelliklerini kullanıcılarla tanıştıracak. iOS 15.4 BETA sürümü iPhone kullanıcıları için yayınlanırken yeni güncellemeyle gelen özellikler de kullanıcıların gündemine geldi. Herkese açık betalara erişmek ve en yeni özellikleri denemek için cihazlara kaydedilen Apple Beta Yazılım Programı indirilerek iOS 15.4 güncellemesiyle gelen özellikle kullanılacak. 15.4 ile birlikte gelen en büyük özellik ise maske varken açılacak olan Face ID. Peki, Apple iOS 15.4 hangi iPhone telefonlara yüklenecek? İşte, özellikleri ve konuyla ilgili bilgiler.