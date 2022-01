iOS 15.4 BETA yayınlandı: Apple iOS 15.4 güncelleme özellikler ve indirilebilecek cihazlar

IOS 15 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA İNDİRİLECEK?

Pek çok yeniliği bir araya getiren İOS 15.4 güncellemesinin indirileceği iPhone telefonlar şunlar olacak;



iPhone 13, iPhone 13 Pro

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone X, iPhone XR

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6S, iPhone 6S Plus

iPhone SE (birinci ve ikinci nesil)

iPod Touch (yedinci nesil)