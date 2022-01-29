iOS 15.4 BETA yayınlandı: Apple iOS 15.4 güncelleme özellikler ve indirilebilecek cihazlar

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 15.4 güncellemesi ile gelen özellikleri duyuruldu. Corona virüs süreciyle birlikte hayatımıza giren maskelerle kullanımı zorlaşan Face ID için yeni yüz tanıma özelliği getiren iOS 15.4 yazılımı ile maskelerini kaldırmadan telefon kilidi açılacak. Yeni emojiler, iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için erişime açılırken, 15.4 tüm iPhone kullanıcılarının telefonuna güncelleme ile beraber gelecek. Tüm kullanıcılara bugün BETA sürümünü getiren Apple herkesin test etmesini sağlamaya başladı.
iOS 15.3 güncellemesinin ardından Apple, iOS 15.4 sürümünü geliştiriciler için yayınlandı. Kullanıcıların merakla beklediği güncelleme ile iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye ulaşabilecekler.
Bunlar, eriyen bir yüz , hamile bir adam , aynalı disko topu ve çok ırklı el sıkışma emojilerini içerecek.
Koronavirüs pandemisinde hayatımıza giren maskeler için de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak özellik geldi. Güncelleme ile maske takan kullanıcılar İOS 15.4 ile birlikte artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecekler.
Güncellemede bir diğer önemli özellik de 'Evrensel Kontrol' olacak. Universal Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını artık kullanabilecekler.
Pek çok yeniliği bir araya getiren İOS 15.4 güncellemesinin indirileceği iPhone telefonlar şunlar olacak;
iPhone 13, iPhone 13 Pro
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
iPhone XS, iPhone XS Max
iPhone X, iPhone XR
iPhone 8, iPhone 8 Plus
iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPhone 6S, iPhone 6S Plus
iPhone SE (birinci ve ikinci nesil)
iPod Touch (yedinci nesil)
Apple Beta Yazılım Programının bir üyesi olarak, yayın öncesi sürümleri test ederek ve ne düşündüğünüzü bize bildirerek Apple yazılımının şekillendirilmesinde yer alabilirsiniz. iPhone’unuzdan Safari’yi açarak Apple’ın beta yazılım portalını açtıktan sonra kayıt olup telefonunuzu yedekleyin.
Profili indir yazan bir seçenek görene kadar aşağı doğru sayfayı kaydırın ve bu uyarıya “izin ver” diyerek devam edin. Ayarlar ekranında yazan “profil indirildi” şeklindeki uyarıya tıkladıktan sonra telefonunuza iOS 15.4 güncellemesini indirebilirsiniz.
Apple iOS 15.4 özelliklerini kullanıcılarla tanıştıracak. iOS 15.4 BETA sürümü iPhone kullanıcıları için yayınlanırken yeni güncellemeyle gelen özellikler de kullanıcıların gündemine geldi. Herkese açık betalara erişmek ve en yeni özellikleri denemek için cihazlara kaydedilen Apple Beta Yazılım Programı indirilerek iOS 15.4 güncellemesiyle gelen özellikle kullanılacak. 15.4 ile birlikte gelen en büyük özellik ise maske varken açılacak olan Face ID. Peki, Apple iOS 15.4 hangi iPhone telefonlara yüklenecek? İşte, özellikleri ve konuyla ilgili bilgiler.